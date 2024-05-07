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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo'nun menajerinden açıklama! İngiltere'de devam edecek mi? - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo'nun menajerinden açıklama! İngiltere'de devam edecek mi?

        Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Premier League ekiplerinden Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli İtalyan yıldızın geleceği hakkında konuştu. İşte Vigorelli'nin açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 21:36
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          Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "KESİN DEĞİL"

          İtalan medyasından tuttumercatoweb'e konuşan Vigorelli, "Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Premier Lig harika bir deneyimdi ancak devam edip etmeyeceği kesin değil. Zaniolo sezon sonuna ve hemen arkasından başlayacak Avrupa Şampiyonası'na konsantre olacak. Ardından neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 3

          INTER'İN ŞAMPİYONLUĞU

          “Inter zafer dolu, heyecan verici bir yolculuk geçirdi. İyi inşa edilmiş bir takım ve şampiyonluğu kazanmayı hak etti. Son dönemdeki mali sorunlar göz önüne alındığında harika işler yaptı. Bunun için Marotta ve Ausilio büyük bir alkışı hak ediyor."

        • 4

          30 Haziran 2027'ye kadar sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan Zaniolo, kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.

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          Zaniolo söz konusu 39 karşılaşmada 3 gol atarken asist yapamadı.

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