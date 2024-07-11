Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2024 Emekli ve memur zammı maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2024 Emekli ve memur zammı maaşları ödeme tarihleri

        Temmuz ayı memur ve emekli zammı sonrası zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla memur ve emekli maaş zammı da netleşti. Şimdi ise milyonlarca vatandaşın gözleri zamlı maaşların ödeme tarihlerinde. Peki Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte, 2024 Emekli ve memur zammı maaşları ödeme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı sonrasında; memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam alacakken, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam farkı alacak. Peki Zamlı maaşlar ne zaman yatacak, hangi tarihte, ayın kaçında?

        • 2

          ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

          Memurlarımız ayın ilk haftası, SSK ve Bağkur emeklimiz ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını almaktadır.Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. O nedenle temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak. Bu ay içerisinde fark olarak açıklanan enflasyon verisi doğrultusunda ödeme yapılacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ise peşin olarak aldıkları için maaş güncellemelerini SGK hızlı bir şekilde maaş takvimi içerisinde yansıtacaktır.

          ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor.

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşe, A4, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri;

        • 3

          SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 4

          4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; Cumartesiye denk geldiğinde ödeme Cuma, Pazar gününe rastladığında Pazartesi günü yapılır.

          Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        • 5

          Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

          Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde

          Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

          Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

          Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

          Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

          Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

          Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Habertürk Anasayfa