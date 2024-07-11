ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlarımız ayın ilk haftası, SSK ve Bağkur emeklimiz ayın 17’si ile 28’i arasında maaşlarını almaktadır.Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. O nedenle temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak. Bu ay içerisinde fark olarak açıklanan enflasyon verisi doğrultusunda ödeme yapılacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerimiz ise peşin olarak aldıkları için maaş güncellemelerini SGK hızlı bir şekilde maaş takvimi içerisinde yansıtacaktır.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı memur maaşlarının 15 Temmuz Pazartesi günü hesaplara yatması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşe, A4, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri;