Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2025 Ocak: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Memur ve emekli zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emekli maaşına yüzde 15,75 zam yapılırken, memur zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Böylelikle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselmiş oldu. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu. Zamların belli olmasının ardından, zamlı emekli maaşların yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Ocak tahsis numarasına göre 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...
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Emekli maaşlarının belli olmasının ardından, zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Emekli maaş zammı belirlenirken 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınmaktadır. Emekli maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı bu ay mı yatacak?" İşte detaylar...
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA
En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 oranında zamlandı.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.
Ancak taban aylığa yapılan iyileştirme için bir Meclis süreci gerekiyor.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MECLİS'TE
En düşük emekli aylığının 2025 yılında 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 oranında zamla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması bekleniyor.
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını belirterek, maliyetin temmuz ayındaki 33 milyar liranın üzerinde olacağını söyledi.
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GÖZLER TABAN AYLIK DÜZENLEMESİNDE
Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.
En düşük emekli aylığı zammı için kanun değişikliği yapılacak. Kanun değişikliğinin ocak ayındaki emekli aylığı ödemelerine yetişmemesi halinde ocak ayı farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.
Öncelikle en düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Eğer karar yetişmezse, ocak ayı zam farkları Şubat ayı içerisinde ödenecek. Buna göre taban aylık alan emekliler, 14.469 – 12.500 = 1.969 TL fark ödemesi alacak.
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK ve Bağkur emeklileri, tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında emekli maaşlarını alıyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.
Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
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Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.
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