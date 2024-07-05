Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri 2024
Enflasyon oranıyla emekli ve memurun zam ücreti belli olurken zamlı emekli maaşının yatacağı tarih merak ediliyor. TÜİK'e göre enflasyon haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin temmuz zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Temmuz ayı emekli maaşı ödeme günleri hakkında bilgiler…
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Zamlı emekli maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz emekli maaş zammı belli oldu. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşlar 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber ''Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Zamlı tutarlar Temmuz- Aralık döneminde geçerli olacak. İşte yanıtı
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zam alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
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Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.
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