Zamlı asgari ücret ödeme tarihi 2025: Zamlı asgari ücret ne zaman hesaba yatacak, Ocak'ta mı, Şubat'ta mı?
Zamlı asgari ücret ödeme tarihi 2025 araştırmaları hız kazandı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece brüt ve net asgari ücret tutarı netleşti. Yapılan artışla beraber brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi. Zam sonrası yeni asgari ücretin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını ve zamlı asgari ücretin ne zaman hesaplara yatırılacağı çalışanlar ve işverenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, Ocak'ta mı, Şubat'ta mı? İşte, yeni asgari ücret ödeme tarihi...
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Asgari ücret 2025 zam oranı belli oldu. Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseldi. Şimdi milyonların gündeminde zamlı asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı sorusu yer alıyor. Bilindiği üzere zamlı asgari ücret 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek, Ocak mı, Şubat mı? İşte yanıtı...
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ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu sebeple maaşını ay başında alanlar, ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacak.
Ancak maaşını önden alanlar, yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan kişiler ise maaşlarını zamlı olarak Ocak ayı başında hesaplarında görebilecek.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarını açıkladı.
Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, asgari ücret yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
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BİRÇOK KALEMDE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.
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