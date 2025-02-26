Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Motorin fiyatlarına yapılan zam sonrasında güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? İşte 26 Şubat 2025 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...