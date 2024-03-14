Akaryakıt fiyatları güncel! 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
Motorin ve benzin fiyatları akaryakıt indirimi yada zammı haberiyle sıklıkla gündeme geliyor. Brent petrol ve dolardaki anlık değişimler LPG, motorin ve benzin fiyatlarına doğrudan yada dolaylı yansıyabiliyor. Brent petroldeki dalgalanma ise " Motorin ve benzine indirim ya da zam var mı?" sorularını akıllara getirdi. 15 Mart Cuma günü benzine 1,53 TL, motorine 1,10 TL'nin pompaya yansıması bekleniyor. İşte 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri ve akaryakıt güncel fiyat listesi
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Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma motorin, benzin ve LPG üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri de yeni indirim, zamlar var mı merak ediyor. Bu gece yapılacak fiyat güncellenmesinin ardından benzin fiyatları İstanbul’da 42,03 TL, Ankara’da 42,74 TL ve İzmir’de 42,95 liradan pompaya yansıması bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler ile birlikte LPG, motorin ve benzin fiyatları
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BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?
15.03.2024 Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 1,53 TL, Motorin grubunda 1,10 TL pompa fiyatına yansıması bekleniyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 14 MART 2024
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.53 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.77 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.95 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.44 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.70 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.43 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 14 MART 2024
İzmir’de benzin litre fiyatı: 41.46 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 41.76 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 21.51 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 14 MART 2024
Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.56 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL
15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Bu noktada 14 Mart Perşembe gece yapılacak fiyat güncellenmesinin ardından benzin fiyatlarının İstanbul’da 42,03 TL, Ankara’da 42,74 TL ve İzmir’de 42,95 liradan pompaya yansıması bekleniyor.