Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son dakika gelişmesi... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final ilk maçları 9/10 Nisan, rövanş maçları ise 16/17 Nisan tarihlerinde oynanacak. 2023/24 Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
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Arsenal - Bayern Münih
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Atletico Madrid - Borussia Dortmund
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Real Madrid - Manchester City
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Paris Saint-Germain - Barcelona
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Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
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Yarı final eşleşmeleri:
Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona
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Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City
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Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
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2023/24 Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak. 'Futbolun Evi' olarak bilinen Wembley, daha önce yedi Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.
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