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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

        Son dakika gelişmesi... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final ilk maçları 9/10 Nisan, rövanş maçları ise 16/17 Nisan tarihlerinde oynanacak. 2023/24 Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:31
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        • 1

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

        • 2

          Arsenal - Bayern Münih

        • 3

          Atletico Madrid - Borussia Dortmund

        • 4

          Real Madrid - Manchester City

        • 5

          Paris Saint-Germain - Barcelona

        • 6

          Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

        • 7

          Yarı final eşleşmeleri:

          Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain - Barcelona

        • 8

          Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City

        • 9

          Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

        • 10

          2023/24 Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak. 'Futbolun Evi' olarak bilinen Wembley, daha önce yedi Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.

        • 11
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