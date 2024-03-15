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        Haberler Yaşam Altın orana göre hesaplandı: Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkeği kim?

        Altın orana göre hesaplandı: Bilim dünyasına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri!

        Estetik algılar ve güzellik kavramı insanlık tarihinde her zaman merak uyandıran bir konu olmuştur. Dr. Julian De Silva liderliğindeki bir ekip, dünyanın en çekici erkeklerini belirlemek için altın oranı kullanarak bir araştırma yaptı. Altın oran, matematiksel bir kavram olmasına rağmen, yüz hatlarının estetik açıdan mükemmelliğini tanımlamada önemli bir rol oynuyor. İşte, bu araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en yakışıklı erkekleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:21
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        • 1

          Güzellik standartları kültürler arasında değişkenlik gösterebilir. Fakat Dr. Julian De Silva tarafından yürütülen bir araştırma erkeklerde genellikle çekici kabul edilen fiziksel özellikleri belirledi. Dr. De Silva, erkek ünlülerin yüz özelliklerini genel estetik mükemmelliklerini belirlemek için altın orana başvurdu. İşte, altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkekleri…

        • 2

          9. RYAN GOSLING

          Dokuzuncu sırada yüzde 87,48 oranla Ryan Gosling yer alıyor. Barbie ve The Notebook ile tanınan Gosling özellikle üçgen yüz şekli, derin mavi gözleri ve rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Altın orana göre burnu ve çenesi ise onun en iyi özellikleri olarak sayılıyor.

        • 3

          8. IDRIS ELBA

          Aktör Idris Elba'nın belirgin, kare bir çene hattı ve "avcı gözleri" var ve bu ona 2013'te Essence tarafından "Yılın En Seksi Erkeği" ve 2018'de People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Adam" unvanını kazandırdı. Altın orana göre çenesi onun en iyi özelliği olarak belirlense de burnu araştırmanın en düşük puanını aldı. Elba'nın altın orana göre yüzdesi ise yüzde 88.

        • 4

          7. DAVID BECKHAM

          Ünlü futbolcu David Beckham yedinci sıraya yüzde 88,96'lık bir oranla giriyor. Simetrik bir yüzü, güçlü bir çene hattı ve çıkık elmacık kemikleriyle çekici özelliklerin neredeyse tümünü yüzünde barındırıyor. Altın orana göre burun ve dudak genişliğiyle yüzde 99'luk bir orana sahip olan Beckham bu özelliklerde araştırmanın en önde gelen ismi.

        • 5

          6. HUGH JACKMAN

          Yaşlandıkça yakışıklılığıyla daha çok göze çarpan isimler arasında yer alan Hugh Jackman altın oran değerlendirmesinde yüzde 89,64'lük bir sonuca sahip. Burnuun şekli açısından en yüksek puanı alan Jackman, dudak ve göz aralığından dolayı sıralamanın sonlarında yer aldı.

        • 6

          5. GEORGE CLOONEY

          George Clooney'in yüz kemikleri ona zahmetsiz bir çekicilik kazandırıyor. Parlak görünümü onu diğer erkeklerden ayıran özelliklerinde bir tanesi. Fakat alın genişliğinden dolayı altın oranda yüzde 89,91'lik bir orana sahip.

        • 7

          4. BRAD PITT

          Hollywood dünyasının belki de en tanınan oyuncusu olan Brad Pitt listenin dördüncü sırasında yüzde 90,51 derecesinde altın oranla yer alıyor. Erkeksi yüz hatlarıyla beraber çocuksu ifadesinin birleşimi ve gülümsediğinde kırışan gözleri onu Hollywood'un en çekici erkeklerinden biri yapıyor. Burun açısından dolayı altın oran değeri düşen Pitt'in en dikkat çekici özelliği ise gözleri olarak belirlendi.

        • 8

          3. BRADLEY COOPER

          Bradley Cooper yüzde 91,08'lik bir oranla kusursuza yakın yüz hatlarına sahip. Dr. De Silva'nın değerlendirmesinde göz konumu, dudakları ve çenesi nedeniyle altın oran değerlendirmesinde yüksek puan aldı ancak burun ve yüz şekli açısından dolayı puanında düşüş yaşandı.

        • 9

          2. HENRY CAVILL

          Yüzde 91,64'lük oranla Henry Cavill'in kusursuz yüz hatları tüm dünya gibi altın oran değerlendirmesi yapan Dr. De Silva'nın da dikkatini çekti. Değerlendirmeye göre en yüksek puanı dudakları ve alnından alan Cavill, burun ve dudaklarından uyumu ve göz pozisyonundan da çok iyi bir orana sahip.

        • 10

          1. ROBERT PATTINSON

          Bilimsel araştırmaya göre dünyanın en kusursuz erkeği ünvanını Robert Pattinson kazandı! Klasik bir surat şekli ve keskin çene hattı sayesinde bütün yüz özelliklerinde ilk beşte yer aldı. Pattinson, yüzde 92,15'lik bir orana sahip. Oranında düşüş yaşadığı tek nokta ise ince bir dudak yapısının olması.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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