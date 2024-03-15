8. IDRIS ELBA

Aktör Idris Elba'nın belirgin, kare bir çene hattı ve "avcı gözleri" var ve bu ona 2013'te Essence tarafından "Yılın En Seksi Erkeği" ve 2018'de People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Adam" unvanını kazandırdı. Altın orana göre çenesi onun en iyi özelliği olarak belirlense de burnu araştırmanın en düşük puanını aldı. Elba'nın altın orana göre yüzdesi ise yüzde 88.