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        Haberler Dünyadan Rihanna evini 25 milyon dolara satıyor - Magazin haberleri

        Rihanna evini 25 milyon dolara satıyor

        Dünyanın en zengin şarkıcıları arasında yer alan Rihanna, Los Angeles'taki çatı katı dairesini 25 milyon dolara (776 milyon lira) satışa çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:37
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        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
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        Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri olan Rihanna, Los Angeles'taki lüks teraslı çatı katı dairesini satıyor.

        Dairenin ilk sahibi geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden 'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'ydi. Daireyi, daha sonra iş insanı Nick Molnar; 2021'de ise Rihanna, ondan satın aldı.

        Rihanna, o teraslı çatı katını 25 milyon dolara satışa çıkardı.

        36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın, başka ünlü isimlerin de ev sahibi olduğu binada bulunan dairesi, 40'ıncı katın tamamını kapsıyor.

        Nick Molnar ve sonraki sahibi Rihanna, Matthew Perry'nin dairede iç mimarlarla çalışarak gerçekleştirdiği kişiselleştirmelerinde anlamlı bir değişiklik yapmadı.

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        "EN PAHALI SATIŞ"

        Nick Molnar, Los Angeles Times'ın "Güney California'nın 2015'ten bu yana en pahalı daire satışı" olarak adlandırdığı mülk için Matthew Perry'ye 21.6 milyon dolar ödemişti. Perry ise daireyi 2017'de 20 milyon dolara satın almıştı.

        Dört yatak odası, sekiz banyo ve Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu'na kadar manzaraya sahip dört terası olan 854 metrekarelik dairenin bulunduğu binada ayrıca devasa bir havuz, son teknolojiye sahip bir fitness alanı, sinema ve özel şarap mahzeni bulunuyor.

        Evin iki yatak odasu Los Angeles şehrinin 360 derecelik manzarasına sahip. Rihanna'nın sahibi olduğu çatı katının aylık aidatı 8 bin 814 dolar.

        Ünlü şarkıcının The Century adlı binada küçük bir dairesi daha bulunuyor.

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        MARKASIYLA SERVETİNE SERVET KATTI

        ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Rihanna, Forbes'un her yıl açıkladığı en zenginler listesine geçen yıl 1.4 milyar dolarlık servetiyle girmişti. ABD merkezli internet sitesi Celebrity Net Worth'ün hazırladığı 2024'ün en zengin 10 şarkıcısı listesinde ise 2.1 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alan Rihanna, kazancının çoğunu soyadını taşıyan markasından elde etti.

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        #Rihanna
        #servet

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