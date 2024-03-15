Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!

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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Çatalca'da meydana geldi. İlçede F.Ç. adlı kadın kendisine ait arsayı satışa çıkardı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre F.Ç., kısa sürede kendisiyle irtibata geçen kişilerle 9 milyon TL karşılığında anlaştı. Bu anlaşma üzerine biri kadın 3 kişi oldukları belirlenen sözde müşteri ile tapu müdürlüğünde işlemler için bir araya gelindi.

SATIŞ DEVROLDU PARAYI ÖDEMEDEN KAÇTILAR F.Ç.'yle tapu müdürlüğünde buluşan H.Ö.T, M.A ve C.B adlı kadın, önce 110 bin TL kapora para verdi. Tapu devir işlemini yaptıktan sonra kalan para ödenecek diye anlaşıldı. Tapuyu üzerine alan 3 şüpheli, geri kalan parayı vermeyip kayıplara karıştı. REKLAM

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ALINDI F.Ç.'nin Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak dolandırıldığını belirtmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Tapu dairesinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. 3 şüphelinin görüntülerine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, şüphelilerin peşine düştü. Bu sırada tapu müdürlüğü görevlileri şüphelilerin tekrar randevu aldıklarını polise bildirdi.

TAPU DAİRESİNE TEKRAR GELİNCE YAKALANDILAR Tapu müdürlüğünde bekleyen Çatalca Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başka işlem yapmak için tekrar gelen H.Ö.T, M.A ve C.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen C.B. ve M.A. isimli şüpheliler savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen H.Ö.T. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.