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        Haberler Dünya Ulusal Muhafızlar çare olmadı: New York metrosunda bir yolcu, diğerini silahla başından vurdu

        Ulusal Muhafızlar çare olmadı: New York metrosunda bir yolcu, diğerini silahla başından vurdu

        ABD'nin New York kentinde metroda göreve getirilen Ulusal Muhafızlar, şiddet olaylarına çare olmadı. Brooklyn'de dün çıkan kavgada bir yolcu, başka bir yolcuyu silahla başından vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:48
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        • 1

          Suç oranlarının tırmandığı New York metrosuna, Ulusal Muhafızlar da çare olmadı. Brooklyn'deki bir metroda dün çıkan kavgada bir yolcu, diğerini silahla başından vurdu.

          Yetkililer, adları açıklanmayan iki adamın yerel saatle 16.45'te sefere başlayan trende tartışmaya başladığını bildirdi. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönerken 36 yaşındaki yolcu silahını çekip diğer yolcuyu tehdit etmeye başladı.

        • 2

          New York Polis Teşkilatı'nın toplu taşımadan sorumlu yöneticisi Michael Kemper, 32 yaşındaki yolcunun tabancayı kapıp diğer yolcuya birkaç el ateş ettiğini bildirdi.

          Kemper'ın aktardığına göre görgü tanıkları, vurulan kişinin, kavganın başında diğer yolcuya "saldırgan ve tahrik edici" yaklaştığını söyledi.

        • 3

          Fortune dergisi, kavganın New York polisinin ofisine yakın bir durakta gerçekleştiğini ve kolluk kuvvetlerinin olaya hızla müdahale edip silahı ateşleyen yolcuyu gözaltına aldığını duyurdu.

          ABD merkezli haber kanalı ABC News'te çalışan Joyce Philippe, kavganın yaşandığı anlarda aynı trende olduğunu açıkladı. Philippe’in paylaştığı videoda yolcuların panik içinde yere çömeldiği ve polislerin bağırışı duyuluyor.

        • 4

          New York metrosu yetkililerinden Janno Lieber, "Bence gerçek kurbanlar, videolarda silahlı biriyle trende oldukları için korkunç anlar yaşayan kişiler" dedi. Lieber'e göre olay, New York’un metroda güvenliği sağlamak için attığı adımların önemini gösteriyor.

        • 5

          New York Valisi Kathy Hochul, metroda polis ekiplerine yardım etmeleri için 750 Ulusal Muhafız üyesinin görevlendirileceğini geçen hafta duyurmuştu. Demokrat Partili Vali, kalabalık metro istasyonlarının girişlerinde çanta kontrolünün yapılacağını söylemişti. Hoclu, bu önlemin silah veya bıçakla metroya binmek isteyenler için caydırıcı etki yaratacağını savunmuştu.

        • 6

          New York'taki metro istasyonlarında suç oranlarının ocakta yüzde 45 arttığı belirlenmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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