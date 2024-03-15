Ulusal Muhafızlar çare olmadı: New York metrosunda bir yolcu, diğerini silahla başından vurdu

Suç oranlarının tırmandığı New York metrosuna, Ulusal Muhafızlar da çare olmadı. Brooklyn'deki bir metroda dün çıkan kavgada bir yolcu, diğerini silahla başından vurdu.

Yetkililer, adları açıklanmayan iki adamın yerel saatle 16.45'te sefere başlayan trende tartışmaya başladığını bildirdi. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönerken 36 yaşındaki yolcu silahını çekip diğer yolcuyu tehdit etmeye başladı.