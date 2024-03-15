Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteyi 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Hem şüphelilerin evlerinde hem de fuhuş yaptırılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital doküman, bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin fuhuş için gelen kişilerden aldıkları paraları ve kişisel bilgilerin yazılı olduğu not defterlerine de incelenmek üzere el konuldu.

"KİRALIK YA DA SATILIK ARAÇ VAR MI"

Fuhuş için gelenlerden referans talep eden, sadece daha önce müşterisi olanların referans olduğu kişiler ile kadınları görüştüren şüphelilerin, yasal dinlemeye takılmamak için şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerin, müşterileriyle kısa süreli görüşmeler için 'Kiralık araç var mı?', uzun süreli görüşmeler için de 'Satılık araç var mı?' şeklinde şifreli konuştukları bildirildi.

7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.T. ve D.T.K. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri 'insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık ile yer temini' suçlarından adliyeye sevk edildi.

"ESNAFIZ, ÇİKOLATA SATIYORUZ"

Sevk işlemi sırasında şüphelilerden S.Y., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin kardeşim çocuğumuz var. Esnafız, çikolata satıyoruz" dedi. Şüphelilerden birinin ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.