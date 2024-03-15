Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de belli oldu.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, oynanan 8 maçla sona ererken, çeyrek finalistler de belli oldu.
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Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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Avrupa'nın üç numaralı kupasında son 8 takım arasına giren sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları 15 Mart Cuma (bugün) saat 16.00'da çekilecek.
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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
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Fiorentina (İtalya)
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Viktoria Plzen (Çekya)
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Lille (Fransa)
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Aston Villa (İngiltere)
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PAOK (Yunanistan)
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Club Brugge (Belçika)
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Olympiakos (Yunanistan)
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