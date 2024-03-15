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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 01:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 01:36
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı, oynanan 8 maçla sona ererken, çeyrek finalistler de belli oldu.

        • 2

          Temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını son 8 takım arasına yazdırdı.

        • 3

          Avrupa'nın üç numaralı kupasında son 8 takım arasına giren sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de belli oldu.

        • 4

          UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final kuraları 15 Mart Cuma (bugün) saat 16.00'da çekilecek.

        • 5

          İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

        • 6

          Fiorentina (İtalya)

        • 7

          Viktoria Plzen (Çekya)

        • 8

          Lille (Fransa)

        • 9

          Aston Villa (İngiltere)

        • 10

          PAOK (Yunanistan)

        • 11

          Club Brugge (Belçika)

        • 12

          Olympiakos (Yunanistan)

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