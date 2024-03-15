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Türkiye İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ve Oğuz Murat Aci adlı gencin hayatını kaybettiği kazayı konuşuyor. Olayın hemen ardından kazaya yol açan 17 yaşındaki T.C., annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtı. Anne ve oğulun New York'ta taksiye binerken çekilen neşeli halleri ise akıllara durgunluk verdi.

Bugün ise baba Op.Dr. Bülent Cihantimur ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında adli kontrol talebinde bulunulan baba Cihantimur, ifade verdiği sırada yazılı açıklama yaptı.

REKLAM Açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kazanın gerçekleştiği gün, uzun süren bir ameliyat sonrası evime gidip uyudum. Eski eşim Eylem Tok'tan gelen telefon ile kazadan haberdar oldum. Kazadan yaklaşık 1,5 saat sonra Eylem Tok beni aramış. Bana telefon geldiğinde saat gece yarısıydı. Hemen bir taksiyle eski eşim Eylem ve oğlum Timur'un beraber yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı ve konuşabilecek durumda değildi. Eylem de o sırada ev içinde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Oğlumun durumunu iyi görmediğim için onu öncelikle muayeneye götürüp acil müdahale gerektiren bir durumu olup olmadığını anlamak istedim. Bu sırada kazada yaralı ya da ölü olduğu tarafımca da bilinmemekteydi. Eylemin telefonunu kapattım ve öncelikle şokta olan oğlumun acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığını anlayalım, sonra da ehliyeti olmadığı için avukatlara bilgi verip yapılması gerekenleri yapalım dedim. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktım."

"ESKİ EŞİMİ ARADIM TELEFONLARIMI AÇMADI" "Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu'nu bahçede gördüm. Eylem Tok da Ayşe'nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Yolda oğlum ile konuşmaya çalışsam da kazanın etkisiyle dış dünyaya kapalı vaziyetteydi. Bu sırada kullandığım elektrikli araç önce uyarı verdi sonra da şarjı bitti. Bizi izleyen Eylem'in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Oğlumu o araca geçirdik ve Eylem'e 'siz kliniğe geçin çocuk hala şokta ben de şoförümüzü aradım onunla geleceğim hemen arkanızdan' dedim. Şoförüm yanıma geldi beni aldı ve kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylem'in çocuğumu yurt dışına götürme planından, kazadaki yaralılardan kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem'i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı." YURT DIŞINA ÇIKARKEN BABANIN İZNİ GEREKİYOR MU? Öte yandan 17 yaşındaki çocuğun annesiyle birlikte babanın izni olmadan nasıl yurt dışına çıktığı da merak konusu oldu. Habertürk'e değerlendirmede bulunan hukukçular, anne baba ayrı olduğu için ve velayet de annede olduğu için sadece Eylem Tok'un muvafakatnamesinin yeterli olduğunu kaydetti. ACİ AİLESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden de, baba Cihantimur'un ifadesine ilişkin açıklama yaptı. Avukat Erden, "Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Bülent Cihantimur'un ifadesinin ardından Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan Meydanında basın açıklaması yaptı. Avukat Erden, T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un ifadesinin alınmasıyla ilgili bilgi verdi. "HİÇBİRİSİ EV İLE İŞ ARASINDAKİ GÜZERGAH DEĞİL, HAVALİMANI GÜZERGAHI ÜZERİNDE" Avukat Burak Erden, "Şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç günde bir imza atma şeklinde bir adli tedbir kararı alındı. Kendisi ifadesini verdi. Eylem hanımla beraber hiç havalimanına gitmediğinden bahsetti. Hatta kendilerinin iş yerlerine doğru gitmek için anlaştıklarını, evden o onun için çıktıklarını, o şekilde anlaştıklarından bahsetti. Tabii burada şöyle bir durum var. Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz yani kendi oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Diğer türlüsü de hayatın doğal akışına aykırı. Fark farklı ifadeleri var tabii. Uzun bir ifadede bulunmuş kendisi. Adli tedbir uygulanacak. Haftada üç gün pazartesi, çarşamba, cuma günü gibi gördüm" dedi. "HİÇBİR ŞEKİLDE TEMAS KURMADIĞINDAN BAHSETMİŞ" Avukat Erden, "Hiçbir şekilde temas kurmadığından bahsetmiş. Biraz önce de söyledim beş yaşında çocuk değil, 17 yaşında bir çocuk. Şunu da unutmamak lazım, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katlettiğinde 17 yaşındaydı. Yani bu 17 yaşından bahsettiğimiz insan... Yani çok küçük ve hukuken 18 yaşının altında bir çocuk. Ama burada ayrımlar var. 15-18 yaşın altında diyerek ayırabiliriz. Birçok ayrımı var. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Tam orasını hatırlamıyorum yani biraz önce okudum ifadeyi. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Kendisi gitmiş tabii ki hani bir şok halinde gitmiş. Ama ondan sonraki süreç biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte. Tabii Ayşe Ceren tutuklanan çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Resmen biraz daha ileri gitse ben Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum diyecek. Belki oğlunu bile tanımıyorum diyecek yani tabii samimiyetsiz buluyoruz bu açıklamayı" şeklinde konuştu. Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı! Haberi Görüntüle