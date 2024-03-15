Zirvedeki isim değişti: 2023'te en çok kullanılan kız ve erkek isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu Nüfus İstatistikleri Portalı 'En Çok Verilen Bebek İsimleri' başlıklı verileri açıkladı. TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listelenmektedir. İsimler yıla ve cinsiyete göre değişmektedir." ifadelerine yer verdi. İşte, 2023'te en çok kullanılan kız ve erkek bebek isimleri...