Bu ilginç tanım ilk kez 2008 yılında Birleşik Krallık Posta Ofisi tarafından yaptırılan bir çalışmada ortaya atıldı. 2.100'den fazla yetişkinden oluşan bir örneklemde yapılan araştırma, katılımcıların yüzde 53'ünün nomofobi yaşadığını gösterdi.

Hatta katılımcılara, neden telefonlarını hiç kapatmadıkları sorulduğunda şu cevaplar alındı;

- Yüzde 55'lik kısım aile ve arkadaşlarıyla iletişimde kalması gerektiğini,

- Yüzde 10'u iş nedeniyle olduğunu,

- Yüzde 9 ise telefonlarını kapatmanın kendilerini kaygılandırdığını belirtti.