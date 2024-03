Aynı şey özgüven için de geçerli. Günlük hayatta özgüven sorunu yaşayan insanlar, telefon başında hiçbir sınıra gerek kalmadan özgürce kendini ifade edebiliyor.

Sonuç olarak; çalışmalar gösteriyor ki nomofobi giderek daha yaygın hale gelen bir korku. Stres, özgüven eksikliği, sosyalleşememe, güvenlik ihtiyacı, gerçek hayattan kopuk yaşama gibi psikolojik ve benlik sorunları, telefon bağımlığının ortaya çıkmasına ve kişinin bir parçası haline gelmesine neden oluyor.

