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        Haberler Magazin Ferhat Göçer'den özür dilendi - Magazin servisi

        Ferhat Göçer'den özür dilendi

        Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısını izinsiz bir şekilde kullanmasıyla meydana gelen telif ihlalinde yeni gelişme yaşandı

        Giriş: 15.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:36
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        Özür dilendi
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        Nuri Bilge Ceylan'ın; 341.884 biletle kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' adlı şarkısını izin almadan kullanarak telif ihlalinde bulunması gündem olmuştu.

        Ferhat Göçer

        İşin iki boyutu vardı.

        Birincisi; Nuri Bilge Ceylan gibi bir yönetmenin nasıl olur da telif ihlalinde bulunduğu.

        İkincisi; Ferhat Göçer'in müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü MSG'nin (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) başkanı olması.

        Nuri Bilge Ceylan

        Bu iki durum; sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı.

        Telif miktarının 5 bin dolar olduğu bilgisine önceki gün Habertürk ulaşmıştı.

        5 bin dolarlık telif ihlali
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        Telif ihlali hakkında merak edilen iki konu vardı.

        Birincisi; Nuri Bilge Ceylan'ın özür dileyip - dilemeyeceği ve telif ücretini ödeyip ödemeyeceğiydi.

        İkincisi; Ferhat Göçer'in Nuri Bilge Ceylan'a dava - açıp açmayacağıydı. Bu konuda henüz yeni bir gelişme olmadı.

        Ferhat Göçer

        "Avukatlara sordum, söylediler"
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        Özür dileme konusunda, yeni bir gelişme yaşandı. Nuri Bilge Ceylan'ın şirketinin müdürü, Ferhat Göçer'i aradı. Ne var ki Göçer, klip çekimi için yurt dışında olmasından dolayı MSG Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy'a ulaştı. Telif ihlali konusunda özür dileyerek; "Gözümüzden kaçmış. Nuri bey de çok üzüldü" dedi. Telifin ödenmesi konusu ise şimdilik konuşulmadı.

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        #Nuri Bilge Ceylan
        #ferhat göçer
        #Son Aşkım
        #Kuru Otlar Üstüne

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