Nuri Bilge Ceylan'ın telif ihlali 5 bin dolar

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MESELE"

MSG'nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; 'Son Aşkım'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de telifsiz kullanıldığını tespit etti.

Ferhat Göçer, bu konuda yaptığı açıklamada; “Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Dediğim gibi film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak 5 saniye de olsa 5 dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum… Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele” dedi.