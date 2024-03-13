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        Haberler Magazin Nuri Bilge Ceylan'ın telif ihlali 5 bin dolar

        Nuri Bilge Ceylan'ın telif ihlali 5 bin dolar

        Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'e ait olan 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılmasıyla telif ihlali yaşandı. Göçer'in müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü MSG'nin başkanı olması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı. Peki Ferhat Göçer'in telif hakkı kaç lira? Habertürk, telif miktarının ne kadar olduğu bilgisine ulaştı

        Giriş: 13.03.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:03
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        • 1

          Nuri Bilge Ceylan'ın; 341.884 biletle kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.

        • 2

          TELİF İHLALİ YAŞANDI
          Müzik eserleri sahiplerinin telif haklarını korumakla yükümlü Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in şarkısı 'Son Aşkım' ile telif ihlali yaşandı. Şarkı, Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de izinsiz kullanıldı. Telif haklarından sorumlu bir meslek birliğinin başkanının bile şarkısının izinsiz kullanılması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı.

        • 3

          "ÇOK ÖNEMLİ BİR MESELE"
          MSG'nin avukatları, yaptıkları teknik incelemede; 'Son Aşkım'ın 'Kuru Otlar Üstüne'de telifsiz kullanıldığını tespit etti.
          Ferhat Göçer, bu konuda yaptığı açıklamada; “Filmi izleyen arkadaşımın bana söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Dediğim gibi film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak 5 saniye de olsa 5 dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum… Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum ama telif ve telife gösterilmesi gereken duyarlılık ve sorumluluk müzik ve müzisyenler adına çok önemli bir mesele” dedi.

        • 4

          CANNES'DA ÖDÜL KAZANDI
          'Kuru Otlar Üstüne', Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

        • 5

          Peki, izinsiz olarak 'Kuru Otlar Üzerinde'de kullanılan 'Son Aşkım'ın telif ücreti ne kadar? O rakama Habertürk ulaştı. Şarkının telif ücreti 5 bin dolar. (160 bin lira)

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