Ferhat Göçer, Nuri Bilge Ceylan'ın kendisini aramamasına içerledi

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Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi 'Kuru Otlar Üstüne'de Ferhat Göçer'e ait olan 'Son Aşkım' şarkısının izinsiz kullanılmasıyla telif ihlali yaşandı. Göçer'in müzik eserlerinin teliflerini toplamakla yükümlü MSG'nin başkanı olması, sanat dünyasında telif haklarının önemi üzerine de düşündürücü bir etki yarattı. Telif miktarının 5 bin dolar olduğu bilgisi dün Habertürk'te yer aldı.

Ferhat Göçer, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Nuri Bilge Ceylan'ın kendisini hâlâ aramamasına içerlediği anlaşıldı. Göçer, 5 bin dolarlık telif ücretinin Nuri Bilge Ceylan'a dava açması halinde 10 bin dolara ulaşabileceğini şu esprili sözlerle duyurdu; "Ya da diyorum ki bu zalım, telefon açmazsa… Açalım davayı… Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber… Sordum avukatlara… En az 10.000 dolar alırsın dediler…"

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