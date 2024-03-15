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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu onayladı: İsrail, Refah'a saldıracak

        Netanyahu onayladı: İsrail, Refah'a saldıracak

        İsrail Başbakanlık Ofisi: Netanyahu, Refah Operasyonu planlarını onayladı. Ordu, Gazzelilerin tahliyesine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:45
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        İsrail, Refah'a saldıracak
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi, bugünkü savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı.

        Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor" denildi.

        Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

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        REFAH'A SALDIRI

        Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

        Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail'le ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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