Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de "para sayma" görüntülerini işaret ederek, "Kazanmak için değil, kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Milletin aklıyla alay ettiler. Deste deste paralarla bu oyun kirlendi" dedi. Erdoğan, CHP'ye "titan zinciri" benzetmesi yaparken, DEM Parti için de "Bu yapının tek misyonu Türkiye aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "İpekyolu'nun sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığında yüzde 33 oy oranıyla verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Tek parti faşizminin acılarını bilmeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını sizlere dayattılar.

        "DESTE DESTE PARALARLA..."

        Gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini yine satılığa çıkardılar. Kazanmak için değil, kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Milletin aklıyla alay ettiler. Deste deste paralarla bu oyun kirlendi. Arsızca etrafa saldırarak, milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını soracak. Utanmaya bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

        REKLAM

        "BİR TARAFTA..."

        Sizleri karanlık günlere meze etmek isteyenlere hak ettiği dersi vermeye hazır mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız?

        Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin diye başımıza musallat edilen musibet öne çıkarıldı. Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik ettik. Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla eksiklerini tamamlayan, egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer taraftan emperyalistlerin dayattıkları var.

        TİTAN ZİNCİRİ BENZETMESİ

        Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bize çok gördüler. Ülkemizi bölmek için çok uğraştılar. Bu çabalarına içeride maşalar bulmakta zorlanmadılar. Maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bir titan zincirinin halkaları haline gelmiştir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. DEM denilen partide kim nerde belli değil. Bu yapının tek misyonu Türkiye aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Miras yedileri ve ötekileri söylemeye gerek duymuyorum. Milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara müsaade etmeyiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Eski başbakan sürgünün ardından ilk kez toplum önüne çıktı
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa