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        Haberler Yaşam Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı - Haberler

        Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

        Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu. Büyük ödülü çok sayıda midyenin yapıştığı bir futbol topunu fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştiren Ryan Stalker kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:36
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          2024 Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların 14 bin fotoğraf gönderdiği yarışmada büyük ödülü Ryan Stalker kazandı. Stalker, çok sayıda midyenin yapıştığı bir futbol topunu fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdi.

          Stalker fotoğrafı hakkında "Suyun yüzeyinde sadece bir top gözüküyor fakat suyun altında bir hayvan kolonisi vardı. Dorset'te kıyıya vuran bu futbol topu Atlantik Okyanusu'nu boydan boya geçmiş" dedi.

        • 2

          Öte yandan Yılın Genç Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Ödülü'nü ise Max Wood kazandı. Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin kategori birincileri şu şekilde:

        • 3

          Kentte Vahşi Yaşam kategorisinin kazananı
          Simon Withyman

        • 4

          Siyah & Beyaz kategorisinin kazananı
          Robin Dodd

        • 5

          Doğal Ortam kategorisinin kazananı
          Daniel Valverde

        • 6

          Hayvan Portreleri kategorisinin kazananı
          Mark Williams

        • 7

          Vahşi Ormanlar kategorisinin kazananı
          Beech tree grove near Dunbar in East Lothian by Graham Niven

        • 8

          Botanik Britanya kategorisinin kazananı
          Jason McCombe

        • 9

          Hayvan Davranışları kategorisinin kazananı
          Ian Mason

        • 10

          Gizli Britanya kategorisinin kazananı
          Ross Hoddinott

          *Haberin görselleri Britanya Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri'nin internet sitesinden alınmıştır.

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