30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zalim İstanbul neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin izleyicilerinin gündeminde. Zalim İstanbul'da Ceren, Başak bebek ile büyük bir şok yaşadı. Cenk, annesinin yaptıklarını öğrendi ve soluğu babasının yanında aldı. Agah ise hiç kimsenin beklemediği şok edici hamlesini yaptı. İşte Zalim İstanbul ile ilgili ayrıntılar...
ZALİM İSTANBUL NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen Zalim İstanbul'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Zalim İstanbul'un çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümünün yayınlanacağı ise belirsiz. Konu ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
ZALİM İSTANBUL 36. SON BÖLÜM ÖZETİ
Agah, Ceren'in bebek olayı ile ilgili Şeniz ile yaptığı anlaşmayı herkesin önünde yüzüne vurdu! Ceren, Nedim'den boşanma için yüklü miktarda nafaka almıştı. Bu durum Agah'ın kulağına gider. Bebek ortaya çıktıktan sonra da, Cenk'i kıskacına aldığını öğrenen Agah çok sinirlenir. Çünkü Ceren, bebeğin geleceğini düşündüğünü söyleyerek Cenk'ten şirket hisselerinin yarısını ister. Agah ise, bu köşe kapmaca olayına bir son verir. Ceren'in, Şeniz ile birlikte yaptığı anlaşmayı ortaya çıkartarak onu köşeye sıkıştırır...
Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.
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