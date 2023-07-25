Zalgiris Vilnius Galatasaray 2. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ilk eleme turu maçına Zalgiris Vilnius'a karşısında çıkıyor. Devler ligi için 3 eleme turu geçmesi gereken sarı kırmızıların Litvanya deplasmanındaki karşılaşmasına dair bilgileri bir araya getirdik...