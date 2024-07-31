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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Zafer Bizimdir' 5 Ağustos'ta AKM'de

        'Zafer Bizimdir' 5 Ağustos'ta AKM'de

        Görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ve ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş'in şiirleri aynı sergide buluşturan 'Zafer Bizimdir' adlı sergi 5-25 Ağustos tarihleri arasında AKM Kültür Sokağı'nda ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:37
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        'Zafer Bizimdir' 5 Ağustos'ta AKM'de
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        Farklı sanat disiplinlerinden birçok sergiye ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi şiir ve görsel sanatın birleştiği yeni bir sergiye hazırlanıyor. Yıllardır devam eden ve son aylarda daha da şiddetlenen İsrail’in saldırılarına karşı Filistin direnişinin sanatın etkili gücüyle anlatılacağı sergi, 5-25 Ağustos tarihleri arasında AKM Kültür Sokağı’nda ziyaret edilebilecek.

        Eserlerinde Mim Emin mahlasını kullanan görsel tasarım sanatçısı ve akademisyen Muhammed Emin Albayrak’ın tasarımları ve ünlü Filistinli şair Mahmut Derviş’in şiirleri aynı sergide buluşuyor. “Zafer Bizimdir” adlı sergide Derviş’in külliyatındaki güçlü şiirlerin, M. Emin Albayrak tarafından günümüz olayları ışığında yorumlanarak yansıtıldığı her biri bağımsız bir grafik tasarım çalışması olan 33 adet afiş sergilenecek.

        Sergide Mahmud Derviş’in yaşamı, eserleri ve Filistin davasına katkıları ışığında, onun sadece edebi değil aynı zamanda görsel ve kültürel bir etki yaratabileceği gözler önüne seriliyor. Filistin’de yaşanan insani dram özelinde, Derviş’in eserlerinin toplumsal ve kültürel önemi vurgulanarak, onun evrenselliğinin ve zaman üstü mesajının yeni bir formla ortaya konması amaçlanıyor.

        Sanatçı Mim Emin, bu antolojik çalışmada Mahmud Derviş’in şiirlerindeki kalın vurguları görselleştirerek yankılanan direniş ve mücadele ruhuna dikkat çekiyor. “Zafer Bizimdir” sergisi özellikle günümüzde Filistin’de yaşanan savaş göz önünde bulundurulduğunda, Derviş’in eserlerinin toplumsal ve kültürel önemini vurgulayarak, onun şiirlerinin evrenselliğini ve zaman üstü mesajını ortaya koyuyor.

        “Zafer Bizimdir” sergisi 5 Ağustos saat: 14.00’da AKM Kültür Sokağı’nda açılacak ve 25 Ağustos’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
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