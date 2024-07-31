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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki İngiliz pilot Lewis Hamilton, Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.

Dünyanın en çok tanınan F1 pilotu olan Lewis Hamilton, Bodrum'a yakın bir arkadaşının özel misafiri olarak geldi. Hamilton, kaldığı otelin iskelesinde bavullarıyla dikkat çekti.

REKLAM Lewis Hamilton, 2025'te kadrosuna geçeceği Ferrari ile bu yılın başında 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.