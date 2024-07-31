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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor - Güncel Magazin haberleri

        Lewis Hamilton Bodrum'da

        Ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, Bodrum'da tatil yapıyor. Hamilton, bir arkadaşının daveti üzerine, tatilini Bodrum'da geçirmeye karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 08:56 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:25
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        Dünya şampiyonu Bodrum'da
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki İngiliz pilot Lewis Hamilton, Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi.

        Dünyanın en çok tanınan F1 pilotu olan Lewis Hamilton, Bodrum'a yakın bir arkadaşının özel misafiri olarak geldi. Hamilton, kaldığı otelin iskelesinde bavullarıyla dikkat çekti.

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        Lewis Hamilton, 2025'te kadrosuna geçeceği Ferrari ile bu yılın başında 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

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        #lewis hamilton
        #F1

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