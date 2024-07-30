Ev sahibi kiracısının evini bastı, o anlar kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ev sahibi, bir yakınıyla birlikte kiracının kapısına dayanıp tehditlerde bulundu. Olay sonrası kiracının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi 9108 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (52) adlı kadın, yakını A.B. (27) ile birlikte, bir süredir kiracıları A.B. (52) ve H.Ç.’yi (52) evi boşaltmaları için baskı kurdu.

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TEHDİTLER SAVURDU

Kiracılar çıkmayınca A.B. ve H.B., kapıya dayandı. Ancak kiracıları kapıyı açmayıp, durumu polise bildirdi. A.B. ve H.B. kapıya çeşitli materyaller atarak tehditlerde bulundu.

Bir süre sonra ev sahipleri gidince A.B. ve H.Ç. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, A.B. ve H.B.‘nin saldırdığı anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kiracılarına tehditler savuran A.B.'nin, kapıya çeşitli materyaller fırlatıp tekmelemesi yer alıyor. Bu sırada H.B.’nin de elindeki materyalle defalarca kapıya vurduğu görülüyor.