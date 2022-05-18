'Erşan Kuneri', geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Seride Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak ile birlikte yer alan Zafer Algöz, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtlarla dikkat çekti.
"GİBİ' ESİNTİSİ HİSSETTİM"
Kullanıcı, Twitter hesabından, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim, efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık 'Gibi' esintisi hissettim gibi." ifadelerini kullandı.
Takipçisine yanıt veren Algöz, "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek." diyerek, son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Feyyaz Yiğit’i eleştirdi.
"DAHA YAPICI BİR YORUM HOŞ OLURDU"
Ardından bir kullanıcı, ünlü oyuncuya, "Sevgili Zafer ağabey; kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olur muydu acaba? Bir de 'Gibi' ekibinin de duayen bir ağabeyi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun ağabeyim, saygılar." sözlerini yöneltti.
"NİŞASTALI SU MUHALLEBİSİ" BENZETMESİ
Zafer Algöz ise, "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim... Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki..." dedi.
FEYYAZ YİĞİT'E "GİBİ" GÖNDERMESİ
Algöz, son olarak, "Ağabey bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum; 'Gibi' başka bir şey. Keşke sen ve Cem ağabey, 'Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek." diyen takipçisine, "Feyyaz Yiğit komedisi mi?" cevabını verdi.
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