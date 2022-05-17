'Hepimizin oynamaktan keyif aldığı tarzda karakterlerdi'

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'İbrahim Selim İle Bu Gece' programının konukları 13 Mayıs'ta Netflix'te gösterime giren 'Erşan Kuneri' dizisi oyuncuları; Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak olurken, Ezgi Mola ve Merve Dizdar da programa görüntülü bağlandı.

Dizinin oyuncuları, 'Erşan Kuneri'ye dair merak edilenler hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ERŞAN KUNERİ' REPLİKLERİNE KADAR HAKİM OLDUĞUM BİR KARAKTER"

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, "Erşan Kuneri' ekibine dahil olduğunda neler hissettin?" şeklindeki soruyu "Erşan Kuneri' karakterini esasen Cem Yılmaz filmlerinde bir iki dakikalık sahnelerden tanıyoruz ve o günden beri herkesin aklında yer etmiş bir karakterdir. 'GORA'yı 30 kere izlemiş bir jenerasyonum ben, dolayısıyla 'Erşan Kuneri' repliklerine kadar hakim olduğum bir karakter. Twitter'da dönen söylentiler sonunda gerçekten yapılmaya karar verildikten sonra Cem ağabey beni arayıp söylediğinde çok heyecanlandım. Tabi tüm bu kadroyu duyunca da heyecanım arttı." sözleriyle yanıtladı.

"ALEV' MÜKEMMEL BİR KARAKTER"

Devam eden dizi çekimleri için sette olan Ezgi Mola, video bağlantısıyla bağlandığı programda "Erşan Kuneri' senin için nasıl bir tecrübe oldu?" sorusuna "Üç ay boyunca bu heyecanı ve deneyimi yaşayan insanlar olarak çok keyifli bir iş süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Birbirimizle olmaktan, oynadığımız rollerden yani her saniyemizden o kadar keyif aldık ki o kadar yorgunluğun üzerine dolu dolu müthiş bir yaz geçirdik diyebilirim. Öte yandan dizideki tüm karakterler şahane. Her biri o kadar eğlenceliydi ki hepsi benim için çok özel. Yine de bunların içinde en çok 'Alev' karakteri daha doğrusu onların hepsini oynamaya çalışan 'Alev' karakteri en eğlencelisiydi. 'Alev' mükemmel bir karakter çok seviyorum." cevabını verdi.

"BU EKİPLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Dizi çekimleri için sette Ezgi Mola ile birlikte olan Merve Dizdar ise "Farkında mısınız bilmiyorum ama kariyeriniz çok güzel bir biçimde ilerliyor. Bununla birlikte 'Erşan Kuneri' senin için nasıl bir tecrübe oldu?" şeklindeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

Benim için sanki her şey henüz yeni başlamış gibi hissediyorum. Öncelikle bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Ben şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum sizlerle çalıştığım için. Sizi seviyorum ve şanslı olduğumu söyleyebilirim. Oynadığım karakterlerden hiçbirini ayıramıyorum ancak 'Havva' karakterini çok sevdim ve oynamaya doyamadım. 13 Mayıs'ta çok güzel bir iş bizi bekliyor.

"HEPİMİZİN OYNAMAKTAN KEYİF ALDIĞI TARZDA KARAKTERLERDİ"

Cem Yılmaz da İbrahim Selim'in "Bilmeyenler için Erşan Kuneri dizisinin bir bölümünün yarısında oyuncularının kendi yaşadıkları hayatları var. Diğer yarısında çekmeye çalıştıkları film hakkında konuştukları bir bölüm var ve bir başka kısmında da o filmin kendisi var. Seyrettiğimizde gerçekten gözlerimize inanamıyoruz yani biraz zor bir iş değil miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Yazması, çizmesi eğlenceli olduğu kadar elbette zordu ama çok uzun zamandır demlendiği için aslında bir eleme yöntemi ile ilerledik. Yani işte bir sürü film var bunlardan hangisini yapalım şeklinde konuşarak ilerledik. Esasen bunlar bütünüyle bir film gibi görünmese de bütün bir film yani 30 dakikaya sıkıştırılmış başı sonu olan bir film. Sanki hızlandırılmış bir film gibi yani bir fragman veya teaser değil de bitmiş bir film. Atıyorum başlıyorsun filme, her karakter bir başka karakter oynuyor; Uraz bir anda 'İbrahim'i, o da 'Burak komiseri' ya da ben 'Komiser Nihat'ı Nilperi 'Seyyar'ı, 'Seyyar' 'Helena Kempinski'yi oynuyor gibi izahı da zor bir çalışma yöntemiydi. Ancak yazması çok zevkliydi ve o stile yakın oyunculuklar sergilemek konusunda hızlıca hemfikir olduk. İşte 80'ler polisiye stili deyince hemen hepimiz anlıyorduk. Rolleri dağıtırken Uraz'a "Sen orada sakız çiğneyen genç komisersin." diyorum "Tamam anladım." diyor ya da Nilperi'ye "Sen yurt dışından gelen, yarım yamalak Türkçe konuşan Helena Kempinski'sin" diyorum, hemen "Anladım, tamam." diyor. Aslında hepimizin hakim olduğu ve oynamaktan keyif aldığı tarzda karakterlerdi. Bu nedenle aktörlük olarak bir zorluğu yoktu ama kılık, kıyafet, konsept, yakıştırma, hazırlık anlamında epey çalıştık. Biraz planlama gereken bir iş demek en doğrusu.

"ERŞAN KUNERİ' MESLEK HAYATIMIN EN ÖNEMLİ YERİNDE OLACAK"

Bülent Şakrak, da "Sen yıllardır ağırlıklı olarak komedi oynayan bir oyuncusun. 'Erşan Kuneri'nin senin için farkı nedir?" sorusuna "İlk başta tabii ki Cem ağabey derim. Cem ağabey ile çalışmak her oyuncu için zaten yeterince özel bir durum. Cem ağabey 'Hadi!' dediğinde işte o süreçten bu sürece her şey mükemmeldi. Yaptığım en iyi tatil olmasının yanı sıra aldığım en iyi iş teklifiydi ve en mutlu olduğum işti. Cem ağabeyi, Zafer ağabeyi zaten çok seviyorum. 'Erşan Kuneri' meslek hayatımın en önemli yerinde olacak bir iş." yanıtını verdi.