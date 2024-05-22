Z kuşağında miyop alarmı

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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aziz Çil, çocuklarda miyopi (miyop) rahatsızlığı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Miyopinin, uzağı iyi görememe olarak bilinen bir göz rahatsızlığı olduğunu belirten Opr. Dr. Çil, “Son yıllarda yaşam şartları ve alışkanlıkların değişimiyle birlikte çocukluk çağlarında daha sık karşılaşılmaktadır” diye konuştu.

"GENETİK YATKINLIK NEDEN OLABİLİR"

Miyopiye yol açan etkenlere değinen Opr. Dr. Çil ,”Miyopinin görülme sıklığı, anne-baba veya yakın akrabalarda miyopi bulunması durumunda daha fazladır. Erken yaşta uzun saatler boyunca cep telefonu ve tablet kullanımı miyopiye neden olabilir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitim sürelerinin uzaması ve evde daha fazla bilgisayar ve cep telefonu kullanımı, miyop çocukların derecelerinin hızla artmasına ve yeni miyoplu bireylerin ortaya çıkmasına yol açmıştır” şeklinde konuştu.

"MİYOPİNİN İLERLEMESİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAVAŞLATILMALIDIR" Miyopi genellikle ilkokul çağlarında başladığını ve yaklaşık yirmili yaşlara kadar ilerlediğini belirten Opr. Dr. Çil, “Miyopinin gerilemesi mümkün değildir. Yüksek derecelerde miyopisi olan kişilerde glokom, retina yırtığı ve retina dejenerasyonu gibi başka göz rahatsızlıkları da ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, çok yüksek derecelerdeki miyopun lazerle tedavisi mümkün olmayabilir. Bu nedenle, miyopinin ilerlemesini mümkün olduğunca yavaşlatmak önemlidir. Bu amaçla özel lensler, gözlük camları ve bazı göz damlaları kullanılabilir. Ayrıca, çocukların gereksiz göz yorgunluğundan korunması önemlidir. Özellikle cep telefonu ve bilgisayar karşısında uzun süreler geçirilmemelidir. Son araştırmalar, özellikle açık havada yapılan aktivitelerin ve güneş ışığından bolca faydalanmanın miyopi ilerlemesini azalttığını göstermektedir” dedi.

'6 AYDA BİR KONTROL' ÖNERİSİ Çocuklarda periyodik kontrollerin ihmal edilmemesi ve görsel şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Çil, “Miyopi tespit edilmişse, altı ayda bir kontrol edilmesi önemlidir. Hızlı bir ilerleme gözlendiğinde, özel gözlük camları ve damlalarla müdahale edilmelidir” diye konuştu.