Z Kuşağı Dili ve Edebiyatı'na giriş: Z kuşağının çok sık kullandığı kelimeler
Ne izlediklerini anlıyoruz, ne dinlediklerini... Kimimiz hayranlarıyız ve onlardan çok şey bekliyoruz, kimimiz onları asla ciddiye alamıyoruz... Evet, Z kuşağından bahsediyorum! Z kuşağı ile ilgili ne düşünürsek düşünelim herkesin, kendilerinin bile ortaklaştığı bir şey var: Bu kuşak kendilerine ait bir dil konuşuyor! Peki nedir bu 'Z kuşağı dili ve edebiyatı'?
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Akademide, medyada ve sosyolojide son yılların en popüler konusu Z jenerasyonu. Doğum tarihi olarak 1990'lı yılların ortasından 2010'ların başına kadar uzanan 10 küsur yıllık bir yelpazeye sahip olan Z jenerasyonu her masada kendine yer buluyor...
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Bu kuşak internetin kucağına doğdu. Elbette farklı olacaklardı, bize benzemeyeceklerdi, belki bizi aşacaklardı... Ama ilk yapacakları şeyin bizim hiç anlamadığımız bir dil icat etmek olacağını beklemiyorduk, kabul edelim.
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Z kuşağı bekleneni verdi mi, vermedi mi tartışmasıyla ilgilenmiyoruz. Bu sorularla sosyologlar, araştırmacılar ve psikologlar yeterince ilgileniyor zaten. Bizim bu yazıda bahsetmek istediğimiz şey, Z kuşağının İngilizce ile Türkçe karışımı kelimeleri ve bu kelimelerin ne anlama geldiği...
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Boomer: Boomer aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 20 yıllık süreçte doğan kuşağı temsil etmek için kullanılan bir terim. Baby Boomer'dan geliyor ancak Z kuşağının "OK Boomer" terimi, X kuşağıyla dalga geçmek için, onların yaşlı olduklarını söylemek için kullandıkları bir kelime.
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Viral: Sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılan, çok fazla izlenen video ve fotoğraflar.
Cringe: Utanç verici bir durumu ya da olayı anlatmak için kullanılır. Utanç duymak, başkası adına utanmak manasında...
Akım: Sosyal medyada belli bir konuda çok fazla video çekilmesi bir 'akım' meydana getiriyor. O popüler videonun aynısını çekmek ve kendi hesabında paylaşmak da 'akıma kapılmak.'
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Random: Rastgele, plan yapmadan ve düzensiz anlamında...
Slay, slaylemek: Slay kelimesi İngilizce Öldürmek anlamında kullanılıyor ancak Z kuşağının kullandığı anlam bu değil... Bir şeyin 'Slay' olması, çok havalı, çok güzel ve etkileyici olan anlamında kullanılıyor.
Görüldü atmak: Dijital ortamda mesajı okumak, karşı tarafa okundu bilgisini iletmek ancak mesaja cevap vermemek.
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Love Bombing: Flört ederken bir tarafın diğer tarafı aşırı derecede ilgiye ve sevgiye boğması. Aşk bombardımanı yani...
Gaslighting: Manipülasyon! Karşınızdakinin haksız olduğu bir konuda sizi baskı altına alarak, kendinizi haksızmış gibi hissettirmesi...
Benching: Yedeklemek. Biriyle flört ederken başka biriyle daha konuşmak ama onunla henüz flört etmemek, flört etmeye bir adım kala mesafede bekletmek.
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Stalklamak: Birini sosyal medyadan araştırmak, gizlice paylaşımlarına bakmak.
BAE (before anyone else): İngilizce anlamı "herkesten önce gelen kimse." Z kuşağı, erkek arkadaşından ya da kız arkadaşından daha önemli kişileri tanımlamak için kullanıyor.
Salty: İngilizce anlamı "tuzlu". Ama Z kuşağı bir şeyden rahatsız olduğunu, birine sinir olduğunu söylemek için kullanıyor.
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Rizz: Cazibe, çekici ve etkileyici biri olmak anlamında kullanılıyor.
Meme: (Mim) İnternette çok fazla yayılan ve hemen herkesin görünce "aaa biliyorum" diyeceği video, olay ve fotoğraflara deniyor.
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- 10
GOAT (greatest of all time): Herhangi biri ve herhangi bir şeyi överken "Tüm zamanların en iyisi" demek için kullanılıyor.
Shiplemek: Birbirine yakışacağını düşündükleri iki ismi bir arada düşünmek. Geelde dizi ve film oyuncularına yapılıyor.
Red flag: İngilizce karşılığı 'kırmızı bayrak' ancak Z kuşağının kullandığı anlam bir durumda ya da bir kişide tasvip edilmeyen, tehlikeli bulunan, uzak durulmasına neden olacak şeyleri tanımlamak için kullanılır.
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Bullying, bullylemek: Zorbalık yapmak anlamına geliyor.
Ghosting, ghostlamak: Flört esnasında taraflardan birinin hiçbir şey yokken ve her şey yolundayken ortadan kaybolması, telefonlara çıkmaması anlamına geliyor.
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Vibe almak: Bir insandan alınan his ya da izlenimi tasvir etmek için kullanılıyor. Eskiden "senden iyi bir enerji almadım" denirdi, artık "senden iyi bi vibe alamadım" diyoruz!
Cancel (Kensıllamak): Hedef gösterme, dışlama.
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