Yüzyıl Savaşları tarihi, nedenleri ve sonuçları

Avrupa’nın iki büyük gücünü karşı karşıya getiren Yüzyıl Savaşları hangi devletler arasında oldu? Yüzyıl Savaşları’nın Osmanlı’ya etkileri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Yüzyıl Savaşları Hangi Devletler Arasında Oldu?

1337 ile 1453 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşmiştir. Yüzyıl Savaşlarını kim kazandı sorusunun cevabı ise Fransa olacaktır. 116 yıl boyunca devam eden ve İngiltere ile Fransa arasında hanedanlık çatışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan savaşın sonunda Fransa, işgal edilen topraklarını İngilizlerin elinden almayı başarmıştır.

Yüzyıl Savaşları Nedir?

İki ülke arasında 1259 yılında imzalanan Paris Antlaşması; bir süreliğine dostluğu sağlasa da bu barış ortamı kalıcı olamamıştır. Fransa kralı IV. Charles’in 1328 yılında ölmesinin ardından Fransa’da bir veraset sorunu ortaya çıkmış ve Fransız Baronları devreye girerek, VI. Philippe’yi Fransa tahtına geçirmişlerdir.

Eski Fransa kralının torunu olan İngiltere kralı III. Edward’ın, Fransa tahtının kendi hakkı olduğunu iddia ve hak etmesiyle iki ülke arasında başlayan gerilim, İngiltere’nin Fransa’daki muhalifleri desteklemesi ile tırmanmıştır. İngiltere’nin bu tutumuna karşılık olarak Fransa’nın da İngiltere’deki İskoçları desteklemesi iki ülke arasında savaşı kaçınılmaz kılmıştır.

1337 yılında başlayan savaş İngilizlerin bariz üstünlüğüyle başlamış ve 1347 yılında Calais şehri İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1369 yılında V. Charles önderliğinde Fransa İngiltere’ye karşı gerilla savaşı uygulamaya başlamış ve kaybedilen birçok yeri Fransa’ya tekrar kazandırmıştır.