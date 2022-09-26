Yüzyıl Savaşları tarihi, nedenleri ve sonuçları

Avrupa’nın iki büyük gücünü karşı karşıya getiren Yüzyıl Savaşları hangi devletler arasında oldu? Yüzyıl Savaşları’nın Osmanlı’ya etkileri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Yüzyıl Savaşları Hangi Devletler Arasında Oldu?
1337 ile 1453 yılları arasında İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşmiştir. Yüzyıl Savaşlarını kim kazandı sorusunun cevabı ise Fransa olacaktır. 116 yıl boyunca devam eden ve İngiltere ile Fransa arasında hanedanlık çatışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan savaşın sonunda Fransa, işgal edilen topraklarını İngilizlerin elinden almayı başarmıştır.
Yüzyıl Savaşları Nedir?
İki ülke arasında 1259 yılında imzalanan Paris Antlaşması; bir süreliğine dostluğu sağlasa da bu barış ortamı kalıcı olamamıştır. Fransa kralı IV. Charles’in 1328 yılında ölmesinin ardından Fransa’da bir veraset sorunu ortaya çıkmış ve Fransız Baronları devreye girerek, VI. Philippe’yi Fransa tahtına geçirmişlerdir.
Eski Fransa kralının torunu olan İngiltere kralı III. Edward’ın, Fransa tahtının kendi hakkı olduğunu iddia ve hak etmesiyle iki ülke arasında başlayan gerilim, İngiltere’nin Fransa’daki muhalifleri desteklemesi ile tırmanmıştır. İngiltere’nin bu tutumuna karşılık olarak Fransa’nın da İngiltere’deki İskoçları desteklemesi iki ülke arasında savaşı kaçınılmaz kılmıştır.
1337 yılında başlayan savaş İngilizlerin bariz üstünlüğüyle başlamış ve 1347 yılında Calais şehri İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1369 yılında V. Charles önderliğinde Fransa İngiltere’ye karşı gerilla savaşı uygulamaya başlamış ve kaybedilen birçok yeri Fransa’ya tekrar kazandırmıştır.
1415 yılına gelindiğinde İngiltere kralı V. Henry Normandiya’ya çıkmış ve Fransa’yı adeta bozguna uğratmıştır. Bu bozgunda çoğu diplomat ve komutan İngiltere’nin eline esir düşmüştür. Bu esnada İngiltere kralı V. Henry ölmüş ve yerine oğlu VI. Henry geçmiş; Fransa tamamen İngiltere’nin kontrolüne girmiş ve VI. Henry Fransa kralı ilan edilmiştir.
Yaşanan Yüzyıl Savaşları’nın en belirleyici olaylarından bir tanesi İngilizlerin Orleans şehrini kuşatmalarıdır. Bu kuşatma sırasında İngilizlerin verdiği ağır kayıplar, savaşın Fransa’nın lehine dönmesine neden olmuştur. Burada başlayan Fransız direnişi, Fransız milliyetçiliği diriltmiş ve tüm Fransa’ya yayılmıştır. 1436 yılında Paris’in İngiltere işgalinden kurtarılmasıyla başlayan direniş tüm Fransa’ya yayılmış ve Fransa çoğu toprağını İngiliz işgalinde kurtarmayı başarmıştır.
Yüzyıl Savaşları Nedenleri
İngiltere ve Fransa arasında 116 yıl boyunca süren Yüzyıl Savaşları nedenleri şu şekildedir:
- Fransa kralı IV. Charles’in ölümünün ardından, İngiltere kralı III. Edward’ın Fransa tahtında hak iddia etmesi.
- İngiltere’nin Fransa’da sahip olduğu toprakları genişletmek istemesi.
- İngiliz aristokratların Fransa’yı ata toprağı olarak görmeleri.
- Her iki ülkenin de Avrupa’nın lider ülkesi olma arzuları ve güç gösterileri.
Yüzyıl Savaşı Sonuçları
Fransa’nın İngiltere tarafından işgal edilen topraklarını kurtarması ile neticelenen Yüzyıl Savaşları sonuçları şunlardır:
- Fransa’nın galibiyeti sonrası İngiliz işgali sona ermiştir.
- Yenilgiye uğrayan İngiltere’de Güller Savaşı adı verilen bir iç savaş yaşanmıştır.
- Savaş esnasına ortaya çıkan ve yayılan veba, Avrupa’daki nüfusu ciddi oranda azaltmıştır.
Peki, Yüzyıl Savaşları’nın Osmanlı’ya etkisi nasıl olmuştur? 1402 yılından itibaren Fetret Devri’ne giren Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa’dan gelecek ciddi bir saldırıyla karşılaşmamıştır. Ayrıca Avrupa’nın içinde bulunduğu savaş ortamı, Osmanlıların Balkanlar’daki ilerleyişinin önünü açmıştır.
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