Waterloo Savaşı tarihi, nedenleri ve sonuçları

Yaklaşık 6 saat süren ve sonuçları itibariyle de dünyanın kaderini belirlemiş olan Waterloo Savaşı hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. İşte tüm detaylarıyla Waterloo Savaşı…
Waterloo Savaşı Hangi Ülkeler Arasında Oldu?
18 Haziran 1815 tarihinde gerçekleşen Waterloo Savaşı; Napolyon Bonapart önderliğindeki Fransa ile Birleşik Krallık, Prusya ve Hollanda’dan oluşan Koalisyon Kuvvetleri arasında gerçekleşmiştir.
Waterloo Savaşı Nedir?
Savaşın arka planını kısaca özetleyecek olursak; Fransız İhtilali’nin ardından 1791 yılında Fransa kralı XVI. Louis devrilmiş ve cumhuriyet kurulmuştur. Fransa’da ortaya çıkan bu gelişmeler, Avrupa’daki diğer krallıkları endişelendirmiş ve bu ülkeler devrilen Fransa kralını desteklemişlerdir. Bunun üzerine Fransa bu ülkelere savaş ilan etmiş ve Fransız Devrim Savaşları başlamıştır. Bu savaşlar esnasında başarılı bir asker olarak öne çıkan Napolyon Bonapart 1799 yılında bir darbe gerçekleştirerek Fransa’da iktidara gelmiştir.
Napolyon ile beraber bir diktatörlük haline gelen Fransa; Napolyon önderliğinde bir dizi savaşa başlamış ve sınırlarını genişletmek istemiştir. Napolyon Savaşları adı verilen bu dönemin son savaşı da Waterloo Savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Waterloo Savaşı Nerede Yapıldı?
Napolyon önderliğindeki Fransa ile Koalisyon Kuvvetleri arasında yapılan savaş; Belçika’nın Brüksel kenti yakınlarında bulunan Waterloo kasabasında meydana gelmiştir.
Waterloo Savaşı Tarihi
Napolyon Bonapart 1812 yılında gerçekleştirdiği Rus Seferi ve hemen arkasından gelen Leipzig Muharebelerinde başarısız olmuş ve Elba Adası’na sürgüne gönderilmiştir. 1815 yılında sürgünden kaçarak tekrar Fransa’ya gelen Napolyon; etrafında yeni bir ordu ve büyük bir taraftar toplayarak yeniden iktidara oturur.
Napolyon’un yeniden iktidarı ele geçirmesinin ardından Avrupalı Devletler 1815 Viyana Kongresi’nde bir araya gelerek Napolyon’u kanun kaçağı ilan etmişler ne Napolyon’a karşı gelecek olan Britanya ve Prusya önderliğindeki Yedinci Koalisyon Kuvvetleri’ni kurmuşlardır.
Napolyon’un yaklaşık 130 bin kişilik ordusuyla Belçika üzerine yürümesiyle savaş başlamış ve Prusya’ya ait olan ileri karakollar yok edilmiştir. Daha sonra devam eden büyük çarpışmalarda Napolyon önderliğindeki Fransa ordusu başarılar kazansa da Napolyon, 18 Haziran 1815 günü Waterloo bölgesinde ağır bir yenilgi almıştır.
Napolyon Bonapart; alınan ağır yenilginin ardından yeni bir ordu hazırlamak için Paris’e dönmüş ve burada kendisine duyulan güven ve verilen desteğin azaldığını görmüştür. Savaşın sonunda İngilizlere teslim olan Napolyon, Saint Helena Adası’na sürülmüş ve 1821 yılında burada hayatını kaybetmiştir.
Waterloo Savaşı Nedenleri
- Napolyon Bonapart’ın yeniden iktidara gelmesi üzerine diğer Avrupa devletlerinin onun güçlenmesini engellemek istemeleri.
- Napolyon önderliğindeki bir Fransa’nın Avrupa için tehdit olarak görülmesi.
Waterloo Savaşı Sonuçları
- Fransa’nın kaybettiği savaş sonrası, Napolyon Savaşları ve Avrupa’da 23 yıldır süren güç mücadelesi sona ermiştir.
- Napolyon teslim olmuş ve Saint Helena Adası’na sürgüne gönderilmiştir.
- Savaşın ardından yaşanan barış ortamı 1856 yılında gerçekleşecek olan Kırım Savaşı’na kadar devam etmiştir.
- Fransa’da monarşi yeniden kurulmuştur.
- Napolyon’un Avrupa’da tek bir devlet olma hayalinin sona ermesiyle, ulus devletlerin önü açılmıştır. Bu durum da ileride Avrupalı devletlerin Avrupa Birliği çatısı altında toplanmasına imkân sağlamıştır.
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