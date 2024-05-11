‘Yüzünde Yüzler’ AKM Tiyatro Salonu'nda

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HAMİYET MÜZİKALİ

14 MAYIS- 20:30- AKM TİYATRO SALONU

Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Hamiyet” müzikali 14 Mayıs saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının alt üst olmasını anlatan oyunun müzikal hikayesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. Aslı İnandık’ın başrolde olduğu “Hamiyet” müzikalinde Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik rol alıyor, Peyk grubu ise müzikleriyle eşlik ediyor.

REKLAM BAHAR TÜRKÜLERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 15 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 15 Mayıs'ta saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonunda, şef Uğur Kaya'nın yönetiminde, “Baharın Türküleri” konseri ile seyircisiyle buluşacak. Uğur Kaya’nın yönetimindeki konserde, Neşe Demir, Çimen Yalçın, Hamdiye Efeoğlu, Gülay Aslan, Orçun Bora Kurtoğlu, Tekin Büyükkaya ve Cemal Kaya da solist olarak yer alacak. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

17 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU REKLAM İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 17 Mayıs'ta saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda dinleyicisiyle şef Lione Bringuier yönetiminde sahne alacak. Solist olarak keman virtüözü Alena Baeva’nın yer aldığı konser programında Sergei Prokofiev'in “Sol Minör Op.63 Keman Konçertosu No:2” ve Ludwig van Beethoven'ın “Si Bemol Major Op.60 numaralı 4. Senfoni” eserleri yer alacak. YÜZÜNDE YÜZLER- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU 18 MAYIS- 20.00- 19 MAYIS- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Yüzünde Yüzler” oyunu, 18-19 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir ulusun milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüzyıllık tarihsel kesiti sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik bir kadronun görev aldığı “Yüzünde Yüzler”in rejisi Zafer Kayaokay’a ait. FALSTAFF- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

18 MAYIS- 16.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU REKLAM İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan "Falstaff" operasıyla sahne ışıklarını yakıyor. 14. yüzyılda İngiltere'de geçen eser, Shakespeare'in kaleme aldığı eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff'ın heyecan verici maceralarını anlatıyor. İDOB'un “Falstaff” prodüksiyonu, deneyimli rejisör Renato Bonajuto'nun önderliğinde hayat buluyor. Bonajuto'nun yenilikçi yaklaşımı ve ustaca yönetimi, seyircileri unutulmaz bir görsel ve işitsel deneyime davet ediyor. Eserin müzikal yönetimini ise başarılı şef Tolga Atalay Ün üstleniyor. "Falstaff", insan duygularının en çarpıcı yönlerini ele alan bir hikayeyi sahneye taşıyor. Aşk, para, hırs ve entrikaların iç içe geçtiği bu destansı eser, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Verdi'nin büyüleyici müziği ve Shakespeare'in derin karakterleri, 18 Mayıs tarihinde Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerle buluşacak.

19 MAYIS GENÇLİK KONSERİ- KAHVE KONSERLERİ- İSTANBUL OPERA DERNEĞİ 18 MAYIS- 11.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE Gelenekselleşen Kahve Konserlerinin bu haftaki programında, İstanbul Opera Derneği tarafından ‘19 Mayıs Gençlik Konseri' gerçekleşecek. Konser, 18 Mayıs'ta saat 11.00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayede seyirciyle buluşacak. Konserde, Hazal Güvenel, Volkan Çelik, Akın Kaytan, Devrim Sarıca ve piyanist Ozan Zencir yer alacak. ‘BÜYÜK HÜKÜMDARLAR, MİKRO DETAYLAR’ SERGİSİ- MURAT UÇAR

10-22 MAYIS 2024- AKM ÇOK AMAÇLI SALON Heykel, resim gibi sanat disiplinlerinin çeşitli yüzeylere ve objelere mercek veya mikroskopla görülebilecek küçüklükte uygulandığı mikro art sanatı, padişahların portreleriyle Atatürk Kültür Merkezi’nde. AKM’nin ilk iç yapım solo sergisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ölümsüz padişahlarının portrelerinden oluşan 36 mikro eser yer alıyor. 600 yıllık büyük hikâyenin, 5x7 mm büyüklüğünde mikro tablolarda ve kronolojik bir akışta anlatıldığı sergideki eserler akrilik, sulu boya, guaj boya teknikleri ve fırça işçiliği ile uzun soluklu bir çalışma sonucunda mikro art sanatçısı Murat Uçar tarafından hazırlandı. ‘Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar’ isimli sergi, 10-22 Mayıs tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salonda ziyaretçileri ile buluşacak.