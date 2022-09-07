Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisindeki 'Sauron' kim? The Rings of Power Sauron özellikleri ne, hangi güçlere sahip?

Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power: Sauron hakkında bilmedikleriniz!

1 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime platformunda yayınlanan Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi hakkında her geçen gün yeni bir konu gündem oluyor. Diziyi izleyenler dikkat çeken Sauron karakteri hakkında araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

07.09.2022 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisindeki 'Sauron' kim? The Rings of Power Sauron özellikleri ne, hangi güçlere sahip?
Yüzüklerin Efendisi: Sauron!
0:00 / 0:00

Amazon Prime'ın en maliyetli ve en çok ilgi gören projelerinden Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi, geçtiğimiz 1 Eylül günü izleyici ile buluştu. Dizi hakkında sosyal medyada sık sık araştırmalar yapılırken merak edilen 'Sauron' hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SAURON KİMDİR?

Irk: Maia
Dil: Ortak Lisan, Sindarin, Quenya, Kara Lisan
Cinsiyeti: Erkek
Soy: Ainur
Doğum Tarihi: Yok
Ölüm Tarihi: 25 Mart 3019, 3. Çağ
İkamet Ettiği Yerler: Barad-dur, Dol Guldur, Minas Tirith (Beleriand), Angband, Valinor

SAURON AĞZI NEDİR?

J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde Sauron'un Ağzı, Yüzük Savaşı'nın son çarpışması olan Morannon Savaşı'nda, Kara Kapı'dan çıkarak Aragorn ve Gandalf ile konuşan elçidir. Karanlık Kule Barad-dûr'un sözcüsü, Karanlıkların Efendisi Sauron'un naibidir.

SAURON KİM TARAFINDAN CANLANDIRILIYOR?

Sauron, filmlerde Sala Baker tarafından canlandırılmıştı. Ünlü kötüyü Alan Howard seslendirmişti. Hobbit üçlemesinde ise bir Necromancer olarak gizlenen Sauron’u Benedict Cumberbatch canlandırmıştı. Peter Jackson’ın filmlerinde Ayrıkvadi’nin efendisi Elrond’a ise Hugo Weaving hayat verdi. Dizide ise kimin canlandırdığı henüz belli değil.

SAURON YÜZÜĞÜNDE NE YAZIYOR?

Sauron yüzüğünde şu cümleler yazmaktadır;

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.

Türkçe anlamları ise şu şekildedir;

Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak

Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak

Bu yazılar, güç yüzüklerini anlatan eski bir şiirin parçasıdır:

Üç Yüzük göğün altında yaşayan Elf Kralları'na

Yedisi taştan saraylarındaki Cüce Hükümdarlar'a,

Dokuz Yüzük Ölümlü İnsanlar'a, ölecekler ne yazık

Bir Yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda

Kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi'ne

Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak

Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak

Gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda

SAURON GÜCÜ NEDİR?

Orta Dünya'yı gücü ile sarsan Sauron, tüm Yüzüklerin Efendisi camiasının en güçlü karakteri olarak kabul edilir. Kötü bir Maia olan Sauron, sadece çağlar boyunca bilgi sahibi değil, aynı zamanda dünyanın nasıl çalıştığına dair de farklı bilgilere sahip. Şekil değiştirebilen karakter ölümsüzdür. Bedenleri yok olsa da ruhları olmaz. Ateşi manipüle edebilen lord, Güç Yüzükleri sayesinde daha güçlüdür.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim!
İstanbul'da Halsey rüzgarı: Uzun süre bekledim!
Yeni sezona başlıyor
Yeni sezona başlıyor
FETÖ'nün hakim ve savcıları
FETÖ'nün hakim ve savcıları "futbolda şike" kumpasından da yargılanacak
Dolandırıcının oyunu havalimanında sona erdi!
Dolandırıcının oyunu havalimanında sona erdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.