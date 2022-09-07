Yüzüklerin Efendisi: Sauron!

Amazon Prime'ın en maliyetli ve en çok ilgi gören projelerinden Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power dizisi, geçtiğimiz 1 Eylül günü izleyici ile buluştu. Dizi hakkında sosyal medyada sık sık araştırmalar yapılırken merak edilen 'Sauron' hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.
YÜZÜKLERİN EFENDİSİ SAURON KİMDİR?
Irk: Maia
Dil: Ortak Lisan, Sindarin, Quenya, Kara Lisan
Cinsiyeti: Erkek
Soy: Ainur
Doğum Tarihi: Yok
Ölüm Tarihi: 25 Mart 3019, 3. Çağ
İkamet Ettiği Yerler: Barad-dur, Dol Guldur, Minas Tirith (Beleriand), Angband, Valinor
SAURON AĞZI NEDİR?
J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde Sauron'un Ağzı, Yüzük Savaşı'nın son çarpışması olan Morannon Savaşı'nda, Kara Kapı'dan çıkarak Aragorn ve Gandalf ile konuşan elçidir. Karanlık Kule Barad-dûr'un sözcüsü, Karanlıkların Efendisi Sauron'un naibidir.
SAURON KİM TARAFINDAN CANLANDIRILIYOR?
Sauron, filmlerde Sala Baker tarafından canlandırılmıştı. Ünlü kötüyü Alan Howard seslendirmişti. Hobbit üçlemesinde ise bir Necromancer olarak gizlenen Sauron’u Benedict Cumberbatch canlandırmıştı. Peter Jackson’ın filmlerinde Ayrıkvadi’nin efendisi Elrond’a ise Hugo Weaving hayat verdi. Dizide ise kimin canlandırdığı henüz belli değil.
SAURON YÜZÜĞÜNDE NE YAZIYOR?
Sauron yüzüğünde şu cümleler yazmaktadır;
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.
Türkçe anlamları ise şu şekildedir;
Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak
Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak
Bu yazılar, güç yüzüklerini anlatan eski bir şiirin parçasıdır:
Üç Yüzük göğün altında yaşayan Elf Kralları'na
Yedisi taştan saraylarındaki Cüce Hükümdarlar'a,
Dokuz Yüzük Ölümlü İnsanlar'a, ölecekler ne yazık
Bir Yüzük gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda
Kara tahtında oturan Karanlıklar Efendisi'ne
Hepsine hükmedecek Bir Yüzük, hepsini o bulacak
Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak
Gölgeler içindeki Mordor Diyarı'nda
SAURON GÜCÜ NEDİR?
Orta Dünya'yı gücü ile sarsan Sauron, tüm Yüzüklerin Efendisi camiasının en güçlü karakteri olarak kabul edilir. Kötü bir Maia olan Sauron, sadece çağlar boyunca bilgi sahibi değil, aynı zamanda dünyanın nasıl çalıştığına dair de farklı bilgilere sahip. Şekil değiştirebilen karakter ölümsüzdür. Bedenleri yok olsa da ruhları olmaz. Ateşi manipüle edebilen lord, Güç Yüzükleri sayesinde daha güçlüdür.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!