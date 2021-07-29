Yüzmede elemeleri geçemedik

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.

İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. 17 yaşındaki milli yüzücü, genel sıralamada ise 23. olarak adını finale yazdıramadı.

Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finale kalamadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücü Ümit Can Güreş, erkekler 100 metre kelebekte elemeleri geçemedi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Ümit Can Güreş, 100 metre kelebek elemelerinde havuza girdi. 22 yaşındaki milli sporcu, 52.44'lük derecesiyle serisinde 5. oldu.

Genel sıralamada 35. olan Ümit Can, yarı finale kalamayarak Tokyo 2020'ye veda etti.