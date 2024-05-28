Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi: Londra'da görüşeceğiz!
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, İzmir'de Fenerbahçeliler ile bir araya geldi. Yıldırım, Jose Mourinho hakkında da önemli sözler söyledi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi.
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"EN AZINDAN 3-4 KALİTELİ OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"
Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.
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"CUMARTESİ GÜNÜ LONDRA'DA GÖRÜŞECEĞİM"
Yıldırım, açıklamalarına, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız." diye devam devam etti.
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"BEDELİNİ ÖDETİRİZ"
"Rakip camialar Fenerbahçe Başkanı hakkında küfürlü tezahürat yapmaz. Buna izin vermeyiz. Bunu yapanlara da günü gelince hesabı ödetilir. Ali Başkan seçilmese bile sponsorlukları kulüpten çekmeyeceğini söyledi. Ama bizim seçilmemiz durumunda gelmek isteyen çok fazla sponsor var. Seçilirsem duruma göre değerlendirme yapıp daha çok veren olursa onunla anlaşacağız."
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"VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞTÜK"
Volkan Demirel'i yönetime almak istedik. Fakat teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyledi. Oğuz Çetin'le de görüştük ama federasyonda devam etmeye karar verdi. Planladığımız organizasyonda Fenerbahçe 'ye hizmet etmiş isimler olacak.
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"HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"
"Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı? Soruyorum, yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin; ‘Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse, hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım."
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"KAPASİTE 60 BİN OLACAK"
Aziz Yıldırım, stadyum kapasitesiyle ilgili planını da açıkladı: "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız."
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