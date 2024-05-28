Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi: Londra'da görüşeceğiz!

"HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

"Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı? Soruyorum, yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin; ‘Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse, hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım."