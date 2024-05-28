Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı sonrası HUFEDER'den suç duyurusu! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı sonrası HUFEDER'den suç duyurusu!

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında küfürlü tezahüratta bulunduğu sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklarken ünlü isimlerden ise tepkiler geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar esnasında teknik direktör Okan Buruk'un küfürlü tezahüratı kameralara yansımıştı.

        Galatasaraylı taraftarlar kutlamalarda Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını seslendirirken sonuna küfür ekledi ve Okan Buruk da o anlara eşlik etti.

        O anlar sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki çekti.

        OKAN BURUK İÇİN SUÇ DUYURUSU

        Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

        REKLAM

        Yapılan açıklama şu şekilde;

        "Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun'un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

        ÜMİT ÖZAT'TAN SERT TEPKİ

        Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Florya’da yapılan kutlamalar sırasında Fenerbahçe’ye yönelik küfürlü tezahürata eşlik etti. Buruk’a eski Fenerbahçeli oyuncu Ümit Özat’tan sert tepki geldi.

        Buruk’a yönelik ağır ifadeler kullanan Özat şunları dedi:

        "Bir tane ahlaksız var yerden bitme. Hocalarla takılmaktan hocalık yapan biri var. Terbiyesiz herif 50 yaşına geldin. Sen bu şarkıyı söylerken yarın öbür gün Fenerbahçe hocası çıksa ‘Şinanay da yavrum şinanay;’ dese hoşuna gider mi ahlaksız. Dururlar, dururlar bir şampiyonluk yaşadılar mı içlerindeki nefreti kusarlar."

        GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN DA TEPKİ GELDİ

        Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a tepki gösterenler arasındaydı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özoğuz, "Sahada gerçekleşmeyince dile vuruyor zaar" ifadelerini kullandı.

        ALİŞAN: HERHALDE BUNUN BİR CEZASI OLMALI

        Okan Buruk'un kutlama sırasındaki görüntüleri sonrası, şarkıcı Alişan'dan da bir tepki geldi. Alişan, "Şampiyonluğunuzu doya doya kutlayabilirsıniz ama unutmayın ki siz bir teknik diretörsünüz..Amigoluğa başladıysanız o ayrı..Mesela Kadiköy'e gelince ve aynı şekilde karşılık verildiğinde ne olacak? Hiç yakışmadı..Herhalde bunun bir cezası olmalı" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Sivas'ta yaşandı! Ayının saldırısından inekleri kurtardı!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Habertürk Anasayfa