Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?

Türkiye, Schengen Bölgesi içindeki ülkelere dünya çapında vize başvurusu en çok yapan ikinci ülke konumunda. 2023 yılında Türkiye'den 1 milyonu aşkın başvuru gelirken, bu başvuruların yüzde 16'sı reddedildi.

Reddedilme oranında da Türkiye dünyada İran'dan sonra ikinci sırada. 2019 yılından bugüne Türkiye'den gelen başvuruların ret oranı iki kat arttı.

Bir diğer sorun ise randevu tarihlerinin bile bulunamamasından dolayı başvuru aşamasına geçememiş olan seyahat 'niyetleri'. Standart pasaportlu bir Türk vatandaşının Schengen Bölgesi içindeki bir Avrupa ülkesine gitmesi için kısa vadeli plan yapması mümkün değil. Dünyanın en güçlü 20 ekonomisi içinde bulunan Türkiye'nin pasaportunun dünyanın en güçlü 52. pasaportu olduğu da altı çizilmesi gereken bir diğer nokta.

Ancak Schengen vize süreci, her ülkenin ortak olarak yüklendiği bir sorun değil. Dünyanın birçok bölgesinde 60'ı aşkın ülke, Schengen vizesine başvurmadan, sadece pasaportlarıyla Schengen bölgesine seyahat edebilir.

ANTİGUA VE BARBUDA, GRENADA, PALAU...

Bu ülkelerden biri Karayipler'de bulunan "Antigua ve Barbuda" ülkesi. 93 bin nüfuslu ülkenin pasaportu, dünyanın en güçlü 27. pasaportu. Ayrıca 200 bin dolarlık gayrimenkul alarak 6 ay içinde bu ülkenin pasaportuna sahip olmak mümkün.

Karayipler'de bulunan diğer ada ülkesi Barbados vatandaşları da vizesiz bir şekilde Schengen Bölgesi'ne seyahat edebilir. Adanın nüfusu 281 bin.

Dominik Cumhuriyeti ile karıştırılan Dominika, Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi. 72 bin nüfuslu bu ülkeden 200 bin dolarlık bir gayrimenkul alarak pasaportuna 6 ay içinde sahip olunabiliyor. Ayrıca dünyanın en güçlü 36. pasaportu.

Para birimini Bitcoin'e çevirerek dünyada gündem olan El Salvador vatandaşları da Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebiliyor. El Salvador pasaportu, dünyanın en güçlü 38. pasaportu.

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İspanya'daki Granada kentiyle karıştırılmaması gereken, Karayipler'de bulunan bir ada ülkesi olan Grenada'nın da vize zorunluluğu yok. 150 bin dolarlık yatırımla 6 ay içinde pasaport da veriyor. Ayrıca dünyanın en güçlü 35. pasaportu.

Dünyada Saint Kitts ve Nevis adlı bir ülke var bu 50 bin nüfuslu ülkenin vatandaşları Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat edebiliyor. Ayrıca 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımıyla pasaport da veriyor.

Karayipler'de bulunan Saint Lucia adlı ada ülkesinin de vize zorunluluğu bulunmuyor. Dünya üzerindeki en güçlü 34. pasaport bu ülkeye ait.

"Saint Vincent ve Grenadinler" adlı, 103 bin nüfuslu bir ülke de var. Bu ülkenin vatandaşlarının da Napoli'de bir pizza yemek için vize almasına gerek yok. Dünyadaki en güçlü 27. pasaport.

Okyanusya'da Kiribati adlı ada ülkesinin vatandaşlarının Schengen vize başvurusu yapmasına gerek bulunmuyor. Marshall Adaları, Mikronezya, Palau -ki bu ülke tam olarak okyanusun ortasında 18 bin kişilik bir ülke- Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, ve Vanuatu gibi az bilinen ülkelerin de Schengen vizesine başvurması gerekmiyor.

Afrika'da ise Mauritus ve Seyşeller adlı iki ülkenin Avrupa'ya seyahat için vize gereksinimi yok. Seyşeller'in pasaportu, dünyanın en güçlü 25. pasaportu.

Avrupa'da ise Balkanlar ön plana çıkıyor. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Schengen bölgesine girişi için vize prosedürü yok. Türkiye'nin komşularından Gürcistan için de vize serbestisi mevcut.