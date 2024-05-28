Bakan Şimşek: Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada CDS'in son 4 yılın en düşük seviyesine geldiğini belirtti.

Şimşek açıklamasında "Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti" derken "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" diye ekledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.