Kırışıklıkların oluşmaması ve cildimizin sağlıklı görünmesi için düzenli ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Sağlıklı beslenmek sağlıklı bir cildin olmasında en etken rolü oynamaktadır. Cildin hangi bölgesinde kırışıklıklar çoksa ona uygun şekilde bakım ve beslenme gerekmektedir. Ayrıca, cildin daha geç kırışması için gerekli olan en önemli ihtiyaç sudur. Yaşın ilerlemesi ile vücutta su oranız azalmaktadır. Su tüketimini düzenli olarak sağlamak ve günde en az 2 litre su içmek; cildin kırışma etkilerini azaltmada önemli bir etki oluşturmaktadır.
Ağız Çevresindeki Kırışıklıklar
Ağız çevrenizden başlayan burun ve çene bölgesine kadar devam eden kırışıklıklarınızın için soya içeren besinler tüketmeniz gerekmektedir. Soya içeren besinler flavonoit hücrelerin korunmasını sağlayan maddeler içermektedirler. Bu yüzden soya içeren besinler haricinde kırışıklıkların olduğu bölgeye soya bazlı krem ile masaj uygulaması yapmanız fayda sağlayacaktır. Üç günde bir bu kremi uygulayarak masaj yapmanız fayda sağlayacaktır.
Alındaki Kırışıklıklar
Alında meydana gelen kırışıklık oluşumu için C vitamini çok önemli olmaktadır. Alnınızdaki kırışıklıklar için düzenli olarak 14 gün boyunca avokado üzerine limon sıkarak tüketebilirsiniz. Limon sıkılmasının neden avokadonun etkisini yükseltmesinden dolayıdır. Yaptığınız bu beslenme ile 4 günün sonunda alnınızda farkı göreceksiniz.
Dekolte Bölgesi Kırışıklıkları
Bayanların dekolte bölgesindeki derinin ince olmasından kaynaklanan ve ilk olarak kırışıklığın başladığı bölgedir. Direk göze çarptığı için birçok bayanın rahatsız olur ve hafifletmek için büyük çaba sarf eder. Bu bölge için yeşil çay tüketebilir ve yeşil çay ile bakım yapabilirsiniz. Dekolte bölgeniz için kullandığınız kırışıklık kremi içerisine yeşil çay kurusu koyarak karıştırabilirsiniz. Kırışıklık olana bölgeye kalın bir şekilde uygulayıp, 20 dakika bekleyin. Her gün kreminizle beraber uygulayabilirsiniz. Yeşil çay; metabolizmayı, kan dolaşımını hızlandırır ve hücrelerin korunmasına fayda sağlar. Günde 1 fincan yeşil çay tüketmeniz de yararlı olmaktadır.
Üst Dudak Bölgesindeki Kırışıklıklar
Üst dudaklar cildin en nemsiz kalan bölgesidir. Çok çabuk kırışmakta ve bakım yapılmamaktadır. Yaklaşık 14 gün boyunca 2 damla zeytinyağı ile üst dudağınıza bakım yapabilirsiniz. Cildinizi nemlendirir ve yumuşak olmasını sağlar.
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