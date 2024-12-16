Yüzde 80'i ergenlikte ortaya çıkan skolyozun erken tanısı için ailelere uyarı!

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, skolyozun yüzde 80'inin ergenlik döneminde ortaya çıktığını belirterek, ergenliğe yaklaşan çocuklarını takip etmeleri için aileleri uyardı.

Başaran, yaptığı yazılı açıklamada, skolyozun omurganın üç boyutlu düzlemde sağa ya da sola eğrilmesi anlamına geldiğini, omurgada S veya C şeklindeki bu eğilmelerin yüzde 80'inin nedeninin bilinmediğini aktardı.

Skolyozun toplumda her 100 kişiden 2-3'ünde ortaya çıktığını kaydeden Başaran, belde ve sırtta ağrılara neden olabilen skolyozun fiziksel görünümü de etkileyebildiğine, daha nadir görülen 80 derecenin üzerindeki eğriliklerin ise akciğer kapasitesini azaltarak hayatı tehdit edebildiğine dikkati çekti.

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En sık karşılaşılan skolyoz tipinin ergenlik döneminde görüldüğüne işaret eden Başaran, "Skolyozun çeşitli tipleri var. Serebral palsi gibi hastalıklara ya da doğum travmalarıma bağlı olarak erken bebeklik ya da çocukluk dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Ama en sık karşılaştığımız ergenlikte ortaya çıkan skolyoz tipi. Ergenlikte gördüğümüz skolyoz oranı yüzde 80. Genellikle hafif derecelerde olan skolyoz, çocuğun hızlı büyüme dönemine girdiği bu dönemde hızlı bir şekilde artıyor." bilgisini paylaştı.