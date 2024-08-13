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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine, planlanandan 7 yıl erken ulaştı - Teknoloji Haberleri

        Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine, planlanandan 7 yıl erken ulaştı

        2023 yılında Amazon'un veri merkezleri de dâhil olmak üzere tüm operasyonlarında tüketilen elektriğin tamamı, yüzde 100 yenilenebilir enerji ile karşılandığı açıklandı. Böylece firma tamamen yenilenebilir enerji hedefine belirlediğinden 7 yıl daha erken ulaştığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:23
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        2019 yılında Amazon, 2030 yılına kadar şirketin küresel operasyonlarında tüketilen elektriğin tamamını yüzde 100 yenilenebilir enerji ile karşılama hedefi koymuştu. Geçtiğimiz günlerde bu hedefe planlanandan yedi yıl önce ulaştığı duyuruldu. Bu hedefe ulaşmak için Amazon, dört yıl üst üste dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı oldu ve küresel çapta 500'den fazla güneş ve rüzgâr projesine milyarlarca dolar yatırım yaptığını da açıkladı.

        Amazon ayrıca ulaşım ve teslimat filosunu dekarbonize etmek için de önemli adımlar attı ve dünya çapında 24 binden fazla elektrikli araçla teslimat yapmaya başladı. Şirket sadece 2023 yılında, bu araçlarla müşterilerine 680 milyon paket teslim etti. Yine 2023 yılında firma, karbon yoğunluğunu yüzde 13, karbon ayak izini ise yüzde 3 oranında azalttığını da belirtti.

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        3 MİLYON METRİK TONDAN FAZLA AMBALAJ OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

        Amazon, siparişlerin müşterilerine sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlarken aynı zamanda ambalaj kullanımını azaltmak ve geri dönüştürülebilir malzemelere öncelik vermek için yeni çözümler bulmaya ve bunlara yatırım yapmaya da devam etti. Şirket, 2015 yılından bu yana sevkiyat başına ortalama ambalaj ağırlığını yüzde 43 oranında azalttı ve - yaklaşık yarım milyon metrik tonu yalnızca 2023 yılında olmak üzere - toplam 3 milyon metrik tondan fazla ambalajın oluşumunu önledi. Avrupa'da, lojistik merkezi ağında tek kullanımlık plastik teslimat ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir kâğıt ve karton ambalajlarla değiştiren Amazon, Kuzey Amerika'daki teslimat ambalajlarındaki plastik hava yastıklarının yüzde 95'ini kâğıt dolgu ile değiştirdiğine ve bu yılın sonuna kadar tamamen kaldırılması için çalıştıklarına da raporunda yer verdi.

        TÜRKİYE'DEKİ SİPARİŞLERDE DE EK AMBALAJLAMA YAPMADAN GÖNDERME İMKANI SUNUYOR

        Bu yılın başında Amazon.com.tr, “Ek Amazon ambalajı olmadan gönderilir” adlı yeni bir program başlattı. Program, herhangi bir ek Amazon ambalajı gerektirmeyen uygun ürünler için kullanılıyor. Bu ürünler, yalnızca müşteri adres etiketi eklenerek üreticinin orijinal ambalajında gönderiliyor. Atık azaltımına ek olarak ilave ambalaj kullanılmaması, gönderilerin daha hafif olması anlamına da geliyor. Bu da paket başına daha az teslimat emisyonu ve daha az geri dönüşüm ihtiyacı sağlıyor.

        DEPREM BÖLGESİNDE 2 BİN 500'DEN FAZLA İNSANIN HAYATINA DOKUNDU

        Dekarbonizasyon çalışmalarını sürdüren Amazon'un sürdürülebilirlik programı, toplum desteği ve afet müdahalesini de içeriyor. Amazon'un küresel lojistik imkânları, şirkete doğal afetler meydana geldiğinde insanlara yardım etmesi için benzersiz bir konum kazandırıyor. Amazon, 2023 yılında dünya çapında 44 afet olayında 2 milyondan fazla ürün bağışladı. Bunlar arasında geçen yıl Türkiye'de meydana gelen depremler de yer alıyordu. Amazon bölgede faaliyet gösteren STK'lara nakdi bağış taahütünde bulunurken, Türkiye ve dünya çapındaki diğer mağazalarından bölgeye acil yardım malzemeleri gönderdi. Şirket ayrıca dünya çapındaki 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları da düzenledi. Amazon'un İstanbul'daki lojistik merkezinden bir grup gönüllü Amazon çalışanı da bölgedeki yardım depolarının yönetilmesine yardımcı olmak, bağışlanan ürünlerin lojistiğine ve teslimatına destek vermek amacıyla etkilenen bölgeye gitti. 2023 yılının sonlarında ise Amazon'un bölgeye destekleri, yerel yardım kuruluşları ile birlikte Hatay, Serinyol'da Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nin hayata geçirilmesiyle devam etti. Felaketten etkilenen yerel halk için bir destek merkezi olarak faaliyet gösteren bu topluluk evinde, her yaştan insana terapi ve psikoterapi seanslarının yanı sıra çocuklar için STEM eğitimleri de veriliyor. Açılışından bu yana 2 bin 500'den fazla kişi atölye çalışmaları ve eğitimler aracılığıyla Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nden faydalandı.

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