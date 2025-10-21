Yuvarlakçay nerede? Yuvarlakçay hangi şehirde, ilde, bölgede?
Yuvarlakçay serin suları, yemyeşil doğası ve doğal aktiviteleriyle dikkat çeken eşsiz bir destinasyondur. Doğa severler ve tatilciler için hem huzurlu hem de eğlenceli bir kaçamak noktası sunar. Peki Yuvarlakçay nerede, hangi şehirde bulunuyor, özellikleri neler? İşte detaylar…
Yuvarlakçay, Köyceğiz ilçesinde bulunan bir doğal akarsudur. Bölge, Sandras Dağı eteklerinden doğan ve Köyceğiz Gölü’ne dökülen nehirlerle çevrilidir. Tam da bu nedenle suları oldukça serindir. Yürüyüş parkurları ve doğal havuzları da Yuvarlakçay’ı turistlerin ilgi odağı hâline getirir. Buraya sadece kamp ve piknik yapmak için gelenlerin sayısı da az değildir. Peki Yuvarlakçay hangi şehirde? Konumu neresi?
YUVARLAKÇAY NEREDE?
Yuvarlakçay nerede? Türkiye’de güneybatı bölümünde bulunan Yuvarlakçay, Marmara Bölgesi’nin güneyine yakın konumdadır. Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde bulunur. Doğal güzellikleri ve serin suları ile popüler olmuş bir yerdir.
YUVARLAKÇAY HANGİ ŞEHİRDE?
Yuvarlakçay hangi şehirde konumlanıyor? Muğla Köyceğiz ilçesindedir. Burada bir bölge olarak anılır. Fethiye gibi turistik merkezlere yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında yoğun turist akınına uğrar. Ayrıca Dalaman Havalimanı da buraya oldukça yakındır.
YUVARLAKÇAY HANGİ İLDE?
Yuvarlakçay hangi ilde? Türkiye Muğla şehrindedir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde kesişim noktasında bulunan Yuvarlakçay, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla gözleri üzerinde toplar.
YUVARLAKÇAY HANGİ BÖLGEDE?
Yuvarlakçay hangi bölgede bulunuyor? Türkiye Güneybatı Akdeniz ve Ege Bölgesi sınırlarında konumlanan bir beldedir. Bulunduğu bölgede çok sayıda doğal su kaynağı vardır. Ayrıca sık ormanlar ve dağlık alanlar da ziyaretçilere dolu dolu doğa deneyimi sunar. Yuvarlakçay’a sadece fotoğraf çekilmek için gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır.
YUVARLAKÇAY KONUMU NEDİR?
Yuvarlakçay konumu nedir? İşte ilgili bölgeye ait konum bilgileri;
YUVARLAKÇAY HAKKINDA BİLGİLER
YUVARLAKÇAY’IN ÖZELLİKLERİ
KÖYCEĞİZ’DE GEZİLECEK YERLER