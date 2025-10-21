Yuvarlakçay nerede? Yuvarlakçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

Yuvarlakçay, Köyceğiz ilçesinde bulunan bir doğal akarsudur. Bölge, Sandras Dağı eteklerinden doğan ve Köyceğiz Gölü’ne dökülen nehirlerle çevrilidir. Tam da bu nedenle suları oldukça serindir. Yürüyüş parkurları ve doğal havuzları da Yuvarlakçay’ı turistlerin ilgi odağı hâline getirir. Buraya sadece kamp ve piknik yapmak için gelenlerin sayısı da az değildir. Peki Yuvarlakçay hangi şehirde? Konumu neresi?

YUVARLAKÇAY NEREDE?

Yuvarlakçay nerede? Türkiye’de güneybatı bölümünde bulunan Yuvarlakçay, Marmara Bölgesi’nin güneyine yakın konumdadır. Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde bulunur. Doğal güzellikleri ve serin suları ile popüler olmuş bir yerdir.

YUVARLAKÇAY HANGİ ŞEHİRDE?

Yuvarlakçay hangi şehirde konumlanıyor? Muğla Köyceğiz ilçesindedir. Burada bir bölge olarak anılır. Fethiye gibi turistik merkezlere yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında yoğun turist akınına uğrar. Ayrıca Dalaman Havalimanı da buraya oldukça yakındır.

YUVARLAKÇAY HANGİ İLDE?

Yuvarlakçay hangi ilde? Türkiye Muğla şehrindedir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde kesişim noktasında bulunan Yuvarlakçay, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla gözleri üzerinde toplar. YUVARLAKÇAY HANGİ BÖLGEDE? Yuvarlakçay hangi bölgede bulunuyor? Türkiye Güneybatı Akdeniz ve Ege Bölgesi sınırlarında konumlanan bir beldedir. Bulunduğu bölgede çok sayıda doğal su kaynağı vardır. Ayrıca sık ormanlar ve dağlık alanlar da ziyaretçilere dolu dolu doğa deneyimi sunar. Yuvarlakçay’a sadece fotoğraf çekilmek için gelenlerin sayısı da bir hayli fazladır. REKLAM YUVARLAKÇAY KONUMU NEDİR? Yuvarlakçay konumu nedir? İşte ilgili bölgeye ait konum bilgileri; Köyceğiz ilçesinin merkezine yaklaşık 16 km mesafededir.

Dalaman Havaalanı’na 31 km uzaklıktadır.

Fethiye’ye 62 km mesafededir.

Göcek’e ise 36 km uzaklıktadır. YUVARLAKÇAY HAKKINDA BİLGİLER Sandras Dağı eteklerinden doğan nehirler ve doğal havuzlar, ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunar.

Yuvarlakçay; rafting, kano, yürüyüş ve doğa fotoğrafçılığı için idealdir.

Bölge, Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Alanı içinde yer alır.

Bu nedenle buraya doğa turizmi amacıyla gelenlerin sayısı son derece yüksektir.

Baraj gölü çevresi ve nehir kenarındaki alanlar, piknik ve kamp yapmak için uygundur.

İlçeye karayolu ile ulaşmak kolaydır.

Ayrıca Yuvacık, Dalaman Havaalanı ve çevre turistik merkezlerden de kısa mesafede konumlanır. YUVARLAKÇAY’IN ÖZELLİKLERİ Yuvarlakçay için Muğla ilinin en soğuk suyu denir. Suyun sıcaklığının 5-6 derece arasında olduğu bilinir. Burası adını yuvarlanarak akmasından alır. Yuvarlakçay, yer altından çıkan sulardan olmuştur.

Buranın suyu ise Köyceğiz Gölü’ne dökülür. Salıncağı ile de popüler olmuştur. Özellikle buraya gelenlerin sosyal medyada fotoğraf paylaşmasıyla salıncağı için gelenlerin sayısı artmıştır. Debi olarak derin olmayan bir yerdir. Derinliğinin maksimum 3 metreyi bulduğu söylenir.

Topgözü Kanyonu’nda yer alır. KÖYCEĞİZ’DE GEZİLECEK YERLER Kulak Mesire Alanı

Kaunos Antik Kenti

Toparlar Şelalesi

Sultaniye Kaplıcaları

Kaunos Kral Mezarları

Köyceğiz Gölü

Sığla Ormanı

Eski Köyceğiz

Ekincik Koyu

Palmiye Merkez

Topgözü Kanyonu

Delikli Ada

Köyceğiz Pazarı

Gökçeova Göleti

Ölemez Dağı

Köyceğiz Sanat Sokağı

Çandır

Gedova Adası

Ağla Yaylası

Döğüşbelen Köyü

Dalaman Çayı

Dalyan Çamur Banyoları

Gökbel

Sülüngür Gölü

Sarsala Koyu

Kocagöl

Killi Koyu

Marmaris Milli Parkı

Aksaz Plajı

Kapıkargın Kükürt Kaplıcası

İztuzu Plajı

Sarıgerme Plajı

Aşı Koyu

Lakos Koyu

Kaplumbağa Hastanesi

İn Ardı Koyu

