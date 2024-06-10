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        Haberler Yaşam Yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi

        Yuvalarından çıkan tilki ailesi yavrularıyla görüntülendi

        Kars'ta toprak altındaki yuvalarından çıkan tilki ailesi görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:50
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        Toprak altından çıkan tilki ailesi görüntülendi
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        Kış mevsiminin sert geçtiği, ilkbaharda da yoğun kar yağışı altında yaşamlarını sürdüren tilkiler, yaz aylarında da toprak altına eştikleri yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor.

        Nisan-Mayıs aylarında yavrularını doğurmaya başlayan kızıl tilkiler, belirledikleri bölgelerde toprağı eşerek yuvalarını yapıyor. Yavrularını eştikleri yuvalarda büyüten tilkiler, ilk avlanma hünerlerini de yuva etrafında yapıyor.

        Avlanma becerileri dolayısıyla kurnaz ve uyanık olarak nitelendirilen kızıl tilkiler de bu zorlu doğa koşullarında yavrularının aç kalmaması için çabalıyor.

        Ani Ören Yeri bölgesinde yaptıkları yuvalarında ailecek görüntülenen 4 tilki, renkli görüntüler oluşturdu.

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        #tilki ailesi
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