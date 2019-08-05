Transfer sorularıan ilişkin Yusuf, "Ayrılırken en güzel şekilde ayrıldım taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum, beni yalnız bırakmadılar. Kulübe para kazandırdığım için de çok mutluyum bu beni gururlu hissettiriyor. Çünkü finansal olarak da problemlerimiz var. Bu biraz daha rahatlatacak. Hayallerime bir adaım daha yaklaştığım için mutluyum. İnşallah altyapıdaki kardeşlerime de rol model olurum, hayallerimden biri de bu. Benim için yeni bir macera olacak, yeni şeyler, yeni hayatlar. Umarım her şey gönlümce olur. İnanıyorum ki güzel işlere imza atacağım ve Trabzonspor'u, şehrimi, ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" sözlerini kullandı.