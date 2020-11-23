Yusuf Yazıcı'nın Jonathan David ile saha içinde çok iyi anlaştığını söyleyen Galtier, "Bu gece hem hücumda hem de savunma yerleşimlerinde çok iyilerdi. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki oyuncu arasında böyle bir uyumun olması, teknik direktörleri her zaman mutlu eder."