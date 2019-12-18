Yusuf Hayaloğlu anıldı

2009'da hayatını kaybeden şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu, 66'ncı yaş gününde Kartal'da anıldı. Hayaloğlu'nun eşi ve kızları anma töreninde duygusal anlar yaşadı

Ahmet Kaya tarafından bestelenen ve seslendirilen 'Hani Benim Gençliğim Nerede?', 'Başkaldırıyorum', 'Adı Bahtiyar' gibi şiirlere imza atan Yusuf Hayaloğlu Kartal Belediye tarafından düzenlenen doğumun 66'ncı yıl dönümünde konser ve şiir dinletisiyle anıldı.

Yusuf Hayaloğlu'nun eşi Mine Hayaloğlu, kızları Deniz ve Hazan'ın da katıldığı anma töreni Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Hayaloğlu'nun şiirleri okundu. Törende konuşma yapan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Kartal'ı biz sanatın, kültürün ve sporun başkenti yapacağız şiarıyla yola çıktık. Bu çalışmalarımız son hızı ile devam etmektedir. Yusuf Hayaloğlu ve Ahmet Kaya, Türk sanatına damga vurmuş olan gerek şiirleriyle, gerek şarkı sözleri ve şarkılarıyla iki büyük şahsiyet. Özgün müziğin önde gelen temsilcileri. Dolayısıyla bir anma programını es geçme şansımız yoktu. Belediye başkanımız sayın Gökhan Yüksel'in de talimatlarıyla bu çalışmalarız son hızı ile devam edecek. Kartal Belediyesi her zaman olduğu gibi kültüre, sanata elinden gelen bütün desteği sunmaktadır ve bundan sonrada sunacaktır" dedi.