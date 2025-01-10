Yusuf hayal kırıklığı!
Galatasaray'ın büyük beklentilerle 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Yusuf Demir hayal kırıklığı yarattı
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le karşı karşıya gelirken Okan Buruk kulübeden beklediği ışığı alamadı.
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Buruk’un az forma şansı bulan oyuncularını denediği bu müsabaka bir anlamda Yusuf Demir için de test maçıydı.
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Sarı-kırmızılılara 2022 yılında 6 milyon Euro’yla transfer olan genç futbolcu sahada beklentilerin altında kaldı.
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Topu ayağına aldığında teknik kapasitesi ve yeteneğiyle hayal kurduran Yusuf karar aşamasında fark yaratamadı.
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Başakşehir karşısında 45 dakika süre alan 21 yaşındaki oyuncu Galatasaray’da ilk 11’i zorlayabilmesi için süreye ihtiyacı olduğunu gösterdi.
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Avusturya A Milli Takımı formasını giyen Yusuf Demir bu nedenle yabancı statüsünde sayılıyor.
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Galatasaray 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği genç futbolcuyu kaybetmek değil kazanmak istiyor.
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Önceki sezonlarına göre antrenman performansı ve takım içi tavrı değişen genç futbolcu gözden çıkarılmış değil.
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Galatasaray yönetimi Eren Elmalı transferinde adı geçen Yusuf’a çok güvendiklerini ve beklentilerinin olduğunu ifade ediyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp 21 yaşındaki futbolcuyu Türkiye içinde düzenli oynayabileceği bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.
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Daha önce Rapid Wien, Basel ve Barcelona formalarını terleten Yusuf’un yurt dışına kiralanma seçeneği üzerinde ise şu an için durulmuyor.
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Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 12 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.
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